Pogoda. Idzie ocieplenie. Jak długo potrwa

Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Nadchodzące dni przyniosą większe ocieplenie, miejscami będzie prawie 20 stopni. Wyższa temperatura nie zostanie jednak z nami na długo. Pojawią się za to potrzebne opady deszczu.

Polska pozostaje wciąż pod wpływem wyżu znad północno-wschodniej Europy i w zimnej masie powietrza. Ale od zachodu przybliży się do Polski w niedzielę front atmosferyczny, związany z północnoatlantyckim niżem Tamina. Nad zachodnimi regionami kraju wzrośnie zachmurzenie, ale przede wszystkim przed samym frontem zacznie wbijać się na Polskę klin ciepła, jeszcze słabo, ale może już podnieść temperaturę lokalnie na zachodzie kraju powyżej 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę

Zachmurzenie w niedzielę okaże się małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. Na krańcach zachodnich Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr nadciągnie z kierunków wschodnich i południowych, okaże się słaby i umiarkowany.

W poniedziałek od południa i zachodu napierające niże atlantycki i śródziemnomorski zmienią kierunek cyrkulacji powietrza już nad całą Polską na południowy. Do tego w poniedziałek o regiony zachodnie kraju wciąż ocierać się ma front związany z wirami niżowymi. Podtrzyma on większe zachmurzenie, ale we wtorek wkroczyć ma głębiej w Polskę, niosąc potrzebny deszcz. Wnikający nad kraj klin ciepła, rozwijający się od północnej Afryki, przez Bałkany, po centrum Europy, podniesie temperaturę, która na południu miejscami ma zbliżyć się do 20 st. C.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Będzie blisko 20 stopni

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie - okresami duże. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym zachodzie. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na wschodzie rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Wtorek zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, od zachodu wzrastającym do dużego z opadami deszczu do 5-15 l/mkw., postępującymi w głąb kraju. Tylko północy wschód i wschód Polski pozostanie bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym wschodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 40-60 km/h.

Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach

Trochę chłodniej

W środę i czwartek na porcję ciepła nad Polską napierać ma łagodny chłód znad Atlantyku, obniżając nieco temperaturę, ale niosąc wciąż przelotne opady deszczu.

Środa przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich padać nie powinno. Spadnie okresowo do 5-15 l/mkw. deszczu, na południu możliwe są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północny, umiarkowany.

Czwartek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie padać nie powinno, poza tym okresami wystąpi deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura okaże się dość wyrównana, wyniesie w całym kraju około 14-15 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północny i zachodni wiatr.

Ciepło jednak wróci w kolejny weekend i to z większą siłą, podnosząc miejscami temperaturę powyżej 20 stopni. Teraz już wiosna zacznie się na dobre.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Hawaje
"Bądźcie przygotowani na ewakuację, tego właśnie się spodziewamy"
Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Zbliża się Vaianu. Fale mogą sięgać 13 metrów
Przymrozki, zetnie mróz
Nawet -10 stopni przy gruncie. Alarmy w 15 województwach
Prognoza
Statek kosmiczny Orion wykorzystywany przez NASA w programie Artemis
"Artemis to jest jeden duży, kolejny klocek"
Nauka
Kratery Księżyca
Gdzie zbudować księżycową bazę? "Tam, gdzie nie ma słońca"
Nauka
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
Nauka
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
Nauka
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
Prognoza
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
Nauka
16 min
roks ozon
Premiera"Trzy milimetry. Gdyby był jeden - już byśmy nie żyli"
TVN24
Chłodna noc
Nocą w części kraju chwyci mróz
Prognoza
Widok z kapsuły Orion w czasie misji Artemis I
Kontakt z astronautami urwie się na sześć minut. To zobaczą przez okno
Nauka
Wiosna, słońce, ciepło
Już wkrótce ma być nawet 18 stopni
Prognoza
Lotnisko na Maderze - zdj. poglądowe
Odwołane loty, poważne opóźnienia. Silny wiatr na Maderze
Przymrozki
Mroźna noc. Powyżej zera tylko w dwóch miejscach
Polska
Oblodzenie, przymrozki
IMGW ostrzega. Niebezpieczny poranek w większości kraju
Polska
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
Prognoza
Osuwisko
Kolejne osuwisko. Ewakuacja, stan wyjątkowy
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
Prognoza
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
Ciekawostki
Ciepło, wiosna, słońce
Temperatura wkrótce poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
2026-04-08-1511-TELE5_910214_X039-VARIOS_LLUVIAS_Y_DESCENSO_DE_TEMPERATURAS-0001
Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
"Wykopał dół w swoim wybiegu i uciekł"
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
Polska
Akcja ratunkowa niedaleko miejscowości Marengo w USA
Wrócił do domu po dramatycznej akcji ratunkowej
Aligator w jednym z domów na Florydzie
Myślał, że to włamywacz. Do jego domu wtargnął aligator
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
