Pogoda będzie niebezpieczna. Synoptycy prognozują silny wiatr, burze i intensywne opady deszczu

Silny wiatr, intensywne opady deszczu i burze

Najsilniejszy, zachodni i południowo-zachodni wiatr, ze średnią prędkością od 40 do 55 kilometrów na godzinę, a w porywach do 100 km/h przewidywany jest nad morzem. Na zachodzie w porywach powieje do 95 km/h, a na pozostałym obszarze Polski - od 65 do 85 km/h. Nocą ze środy na czwartek na północy kraju ciśnienie będzie spadać gwałtownie, nawet do 20 hektopaskali w ciągu 12 godzin.