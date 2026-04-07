Pogoda. Między wyżem a niżem. Czy zrobi się cieplej?

Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Polska znajduje się między dwoma dużymi układami ciśnienia - niżem i wyżem. W kolejnych dniach ten drugi będzie coraz mocniej rozpychał się nad naszym krajem, przynosząc zmianę aury. Nie obejdzie się jednak bez chwilowych turbulencji.

Większość Polski wciąż pozostaje na skraju niżu z centrum nad Rosją. Jedynie zachód kraju dostał się pod wpływ wyżu Quirin z głównym centrum nad północną Skandynawią oraz wtórnym, ulokowanym w rejonie Danii i Niemiec. Z tego powodu zachodnie rejony Polski są wolne od mocno kłębiącego się zachmurzenia, podczas gdy nad resztą kraju, z północy na południe, wędrują wtórne fronty chłodne. To wąskie pasy piętrzących się chmur, niosące przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem oraz krupę śnieżną, przeplatane rozpogodzeniami. W zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, które wartkim strumieniem wlało się nad środkową Europę, chmury piętrzą się na tyle mocno, że lokalnie wciąż możliwe są burze. Ciśnienia atmosferyczne zacznie jednak już rosnąć, co oznacza zmianę pogody.

Pogoda na środę

W środę na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich będzie pogodnie. Poza tym pojawi się więcej kłębiących się chmur, miejscami niosących słabe, przelotne opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie i południu - lokalnie deszczu ze śniegiem. W Karpatach spodziewane są z kolei opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Wciąż może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 stopni Celsjusza na południu, południowym wschodzie i Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr z północy będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na wschodzie - okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Wpływ skandynawskiego wyżu

W czwartek przeważająca część kraju znajdzie się już pod wpływem spokojnego skandynawskiego wyżu - tylko krańce południowe pozostaną w strefie słabnącego frontu i mieszanych opadów. Kraj ma trwać w głębokiej zatoce chłodu niosącej nocami mróz do -2/-5 st. C. W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, choć w piątek nad zachodnie regiony wbije się na chwilę słabo aktywny front z chmurami i słabym deszczem. Cyrkulacja północna powietrza zacznie wolno skręcać na wschodnią, nieco łagodniejszą, a na zachodzie pojawi się szansa na napływ cieplejszego powietrza już z południa i wzrost temperatury do blisko 15 st. C. W prognozach warunki na znaczne i trwalsze ocieplenie pojawiają się jednak dopiero około połowy miesiąca.

Czwartek przyniesie w większości kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na wschodzie i południu okresami wzrośnie ono do dużego. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2 l/mkw., a w Karpatach - śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje z północnego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, choć na wschodzie chwilami wystąpią jeszcze silniejsze podmuchy.

W piątek na przeważającym obszarze kraju utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się tylko na południu i krańcach zachodnich. Na północnym zachodzie może słabo popadać. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, na zachodzie skręcający już na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w większości Polski wciąż spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu będzie ono jednak duże i przyniesie niewielkie opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 9 st. C na Podkarpaciu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków wschodnich i południowych, na przeważającym obszarze słabo i umiarkowanie, ale nad morzem - dość silnie.

W niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący ze wschodu, będzie umiarkowany i dość silny. Na północy porywy sięgną 50 km/h.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zdjęcie opublikowane przez NASA
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Silny wiatr
Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać
Prognoza
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
