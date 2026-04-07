Pogoda. Między wyżem a niżem. Czy zrobi się cieplej?

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Większość Polski wciąż pozostaje na skraju niżu z centrum nad Rosją. Jedynie zachód kraju dostał się pod wpływ wyżu Quirin z głównym centrum nad północną Skandynawią oraz wtórnym, ulokowanym w rejonie Danii i Niemiec. Z tego powodu zachodnie rejony Polski są wolne od mocno kłębiącego się zachmurzenia, podczas gdy nad resztą kraju, z północy na południe, wędrują wtórne fronty chłodne. To wąskie pasy piętrzących się chmur, niosące przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem oraz krupę śnieżną, przeplatane rozpogodzeniami. W zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, które wartkim strumieniem wlało się nad środkową Europę, chmury piętrzą się na tyle mocno, że lokalnie wciąż możliwe są burze. Ciśnienia atmosferyczne zacznie jednak już rosnąć, co oznacza zmianę pogody.

Pogoda na środę

W środę na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich będzie pogodnie. Poza tym pojawi się więcej kłębiących się chmur, miejscami niosących słabe, przelotne opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie i południu - lokalnie deszczu ze śniegiem. W Karpatach spodziewane są z kolei opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Wciąż może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 stopni Celsjusza na południu, południowym wschodzie i Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr z północy będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na wschodzie - okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Wpływ skandynawskiego wyżu

W czwartek przeważająca część kraju znajdzie się już pod wpływem spokojnego skandynawskiego wyżu - tylko krańce południowe pozostaną w strefie słabnącego frontu i mieszanych opadów. Kraj ma trwać w głębokiej zatoce chłodu niosącej nocami mróz do -2/-5 st. C. W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, choć w piątek nad zachodnie regiony wbije się na chwilę słabo aktywny front z chmurami i słabym deszczem. Cyrkulacja północna powietrza zacznie wolno skręcać na wschodnią, nieco łagodniejszą, a na zachodzie pojawi się szansa na napływ cieplejszego powietrza już z południa i wzrost temperatury do blisko 15 st. C. W prognozach warunki na znaczne i trwalsze ocieplenie pojawiają się jednak dopiero około połowy miesiąca.

Czwartek przyniesie w większości kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na wschodzie i południu okresami wzrośnie ono do dużego. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2 l/mkw., a w Karpatach - śniegu do 1-2 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje z północnego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, choć na wschodzie chwilami wystąpią jeszcze silniejsze podmuchy.

W piątek na przeważającym obszarze kraju utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się tylko na południu i krańcach zachodnich. Na północnym zachodzie może słabo popadać. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, na zachodzie skręcający już na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w większości Polski wciąż spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu będzie ono jednak duże i przyniesie niewielkie opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 9 st. C na Podkarpaciu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunków wschodnich i południowych, na przeważającym obszarze słabo i umiarkowanie, ale nad morzem - dość silnie.

W niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący ze wschodu, będzie umiarkowany i dość silny. Na północy porywy sięgną 50 km/h.