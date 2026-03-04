Mgły. Ostrzeżenia IMGW w części kraju. Tu warto zachować ostrożność

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły
Żółte alarmy wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;
- pomorskim, w powiatach: chojnickim, człuchowskim, bytowskim, Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, kościerskim;
- wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim;
- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kłodzkim.
Lokalnie wystąpi tam gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Mgła może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni.
Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 lub 10 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracował Franciszek Wajdzik
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Artic_photo/Shutterstock