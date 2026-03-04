Mgły. Ostrzeżenia IMGW w części kraju. Tu warto zachować ostrożność

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

pomorskim , w powiatach: chojnickim, człuchowskim, bytowskim, Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, kościerskim;

wielkopolskim , w powiecie złotowskim;

kujawsko-pomorskim , w powiecie sępoleńskim;

dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kłodzkim.

Lokalnie wystąpi tam gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Mgła może osadzać szadź i powodować śliskość nawierzchni.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 lub 10 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracował Franciszek Wajdzik