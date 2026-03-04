Będzie mglisto i mroźno. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

- W nocy ze środy na czwartek na obszarze całego kraju, z wyjątkiem Suwalszczyzny, utworzą się mgły. Miejscami będą one gęste i będą powodowały osadzanie się szadzi, dlatego lokalnie drogi mogą być śliskie - poinformował Przemysław Makarewicz z IMGW.

Jak dodał nasz synoptyk Tomasz Wakszyński, najbliższej nocy w całym kraju pojawi się lekki mróz, a temperatura minimalna wyniesie -4/-1 st. C. Wiatr będzie słaby, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie zmienny.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim , w powiatach: chojnickim, człuchowskim, bytowskim, Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, kościerskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach sępoleńskim i nakielskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, wągrowieckim, chodzieskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, śremskim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim;

dolnośląskim , w powiatach: górowskim, głogowskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kłodzkim;

lubuskim, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, Zielona Góra, zielonogórskim, krośnieńskim, słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, świebodzińskim.

Miejscami wystąpi tam gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Lokalnie mgła będzie osadzać szadź i może powodować śliskość nawierzchni.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 w środę do godziny do godz. 10 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracował Franciszek Wajdzik