Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Ochłodzenie zostanie na dłużej, na horyzoncie widać obfity deszcz

|
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Pogoda w Polsce. Stabilna, wyżowa aura, która zapanowała w naszym kraju, już wkrótce ma ustąpić pola deszczowym frontom. Nadchodzące dni mogą także przynieść silniejsze podmuchy wiatru. Wciąż będzie chłodno.

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Max, którego centrum przemieszcza się znad Bałtyku w kierunku Białorusi. Wbita w obszar wyżowy płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym wędruje jeszcze nad południową i południowo-wschodnią Polską, niosąc mieszane opady. Za frontem z północy napływa kolejna porcja chłodnego powietrza, która pchać będzie front w kierunku południowej Europy.

Pogoda na weekend

Sobota w większości kraju przyniesie pogodne niebo. Tylko w regionach południowych będzie pochmurno i może padać słaby deszcz do 3 litrów na metr kwadratowych, lokalnie deszcz ze śniegiem. W drugiej części dnia mają jednak występować rozpogodzenia. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Kaszubach i Lubelszczyźnie, poprzez 10 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby i umiarkowany.  

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

W niedzielę i poniedziałek wał wyżowy, rozciągnięty od środkowego Atlantyku po Rosję, nadal obejmować ma Polskę. Będzie on niósł rozpogodzenia, ale i nocne przymrozki. W niedzielę w chłodnym powietrzu polarnym kontynentalnym płynącym z głębi Rosji temperatura wzniesie się lekko ponad 10 stopni Celsjusza, ale już w poniedziałek na południu może sięgnąć 14-15 stopni.

W niedzielę spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C na Kaszubach, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.  

Nadchodzą fronty

Poniedziałek w całej Polsce przyniesie nam zachmurzenie kłębiaste, przeważnie umiarkowane, okresami duże. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w regionach centralnych, do 15 st. C na Podkarpaciu. Południowy i zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny.

W nocy z poniedziałku na wtorek do kraju wkroczy jednak słabo aktywny front, niosący więcej chmur i niewielki deszcz. W środę od północy nadciągnie natomiast bardzo aktywny deszczowy front związany z niżem znad Morza Norweskiego. Wzrośnie prędkość wiatru, a masa chłodnego powietrza znad północnego Atlantyku zacznie mocno napierać. Rozpocznie się okres panowania wielkiej zatoki chłodu nad zachodnią i środkową Europą.

Niebo nad Polską będzie we wtorek zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Miejscami na zachodzie i południu może spaść do 1-3 l/mkw. słabego deszczu. Termometry wskażą od 8 st. C na Podlasiu, poprzez 11 st. C w centrum, do 14 st. C na południu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, tylko w północnej Polsce dość silny.

Środa upłynie pod znakiem chmur. Od północy w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa obfitych opadów deszczu do 10-20 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie do wieczora nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centralnych regionach, do 13 st. C na południu. Wiatr z południowego wschodu, skręcający na północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Zwiń opisWięcej
