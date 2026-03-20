Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Max, którego centrum przemieszcza się znad Bałtyku w kierunku Białorusi. Wbita w obszar wyżowy płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym wędruje jeszcze nad południową i południowo-wschodnią Polską, niosąc mieszane opady. Za frontem z północy napływa kolejna porcja chłodnego powietrza, która pchać będzie front w kierunku południowej Europy.

Pogoda na weekend

Sobota w większości kraju przyniesie pogodne niebo. Tylko w regionach południowych będzie pochmurno i może padać słaby deszcz do 3 litrów na metr kwadratowych, lokalnie deszcz ze śniegiem. W drugiej części dnia mają jednak występować rozpogodzenia. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Kaszubach i Lubelszczyźnie, poprzez 10 st. C w centralnej Polsce, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach

W niedzielę i poniedziałek wał wyżowy, rozciągnięty od środkowego Atlantyku po Rosję, nadal obejmować ma Polskę. Będzie on niósł rozpogodzenia, ale i nocne przymrozki. W niedzielę w chłodnym powietrzu polarnym kontynentalnym płynącym z głębi Rosji temperatura wzniesie się lekko ponad 10 stopni Celsjusza, ale już w poniedziałek na południu może sięgnąć 14-15 stopni.

W niedzielę spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C na Kaszubach, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Nadchodzą fronty

Poniedziałek w całej Polsce przyniesie nam zachmurzenie kłębiaste, przeważnie umiarkowane, okresami duże. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w regionach centralnych, do 15 st. C na Podkarpaciu. Południowy i zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny.

W nocy z poniedziałku na wtorek do kraju wkroczy jednak słabo aktywny front, niosący więcej chmur i niewielki deszcz. W środę od północy nadciągnie natomiast bardzo aktywny deszczowy front związany z niżem znad Morza Norweskiego. Wzrośnie prędkość wiatru, a masa chłodnego powietrza znad północnego Atlantyku zacznie mocno napierać. Rozpocznie się okres panowania wielkiej zatoki chłodu nad zachodnią i środkową Europą.

Spadnie sporo deszczu

Niebo nad Polską będzie we wtorek zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Miejscami na zachodzie i południu może spaść do 1-3 l/mkw. słabego deszczu. Termometry wskażą od 8 st. C na Podlasiu, poprzez 11 st. C w centrum, do 14 st. C na południu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, tylko w północnej Polsce dość silny.

Środa upłynie pod znakiem chmur. Od północy w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa obfitych opadów deszczu do 10-20 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie do wieczora nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centralnych regionach, do 13 st. C na południu. Wiatr z południowego wschodu, skręcający na północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com