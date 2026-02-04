Śnieg, potem deszcz. Tak opady będą wędrować nad Polską

Logo TVN24
Prognoza

|
Śnieg
W środę rano niektóre drogi w Warszawie były białe
Źródło: TVN24
W środę rano w części kraju dosypało śniegu. Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, jest to związane z wędrówką frontu atmosferycznego nad Polską. Jeszcze dziś zawita do nas kolejny front, tym razem niosący ze sobą niebezpieczne opady marznące.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Smog

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że w panujący nad naszą częścią Europy wyż od południa i zachodu wbija się rozległy, głęboki układ niskiego ciśnienia znad Atlantyku. Tłoczy on do Polski łagodniejsze masy powietrza polarnomorskiego.

- Poprzedza je umiarkowanie aktywny front, który wkroczył w nocy od południa do Polski i przemieszcza się na północ. To strefa frontu okluzji, niosąca duże zachmurzenie oraz słabe i umiarkowane opady śniegu - wyjaśniła.

Według danych IMGW do środy do godziny 7 najwyższa dobowa suma opadów została zanotowana w Poznaniu i wynosiła 1,6 litra na metr kwadratowy.

Suma dobowa opadów od wtorku od godz. 7 do środy do godz. 7
Suma dobowa opadów od wtorku od godz. 7 do środy do godz. 7
Źródło: CMM IMGW

Gołoledź w Polsce. Co dalej z opadami?

Jak przekazała synoptyk, rano śnieżny front zalegał w pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze aż po Lubelszczyznę. Ma on przemieszczać się dalej na północ, w kierunku Warmii, Mazur i Podlasia, wciąż przynosząc opady śniegu. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz Ziemi Łódzkiej mają one jednak stopniowo przechodzić w śnieg z deszczem marznącym.

- Za okluzją postępuje front ciepły, niosący opady deszczu marznącego powodujące gołoledź. Rano nasuwają się one nad województwo śląskie i opolskie. W ciągu dnia obejmą południowe regiony kraju, cały Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie oraz Lubelszczyznę - tłumaczyła.

Rano natężenie opadów śniegu wynosi do 1-3 centymetrów. Opady marznące nie będą szczególnie obfite, do 5 litrów na metr kwadratowy, ale synoptyk ostrzegła, że to wystarczy, by na zmarzniętej ziemi utworzyła się cieniutka warstwa lodu, niosąca duże zagrożenie.

Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

