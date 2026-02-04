Śnieg, potem deszcz. Tak opady będą wędrować nad Polską

W środę rano niektóre drogi w Warszawie były białe Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że w panujący nad naszą częścią Europy wyż od południa i zachodu wbija się rozległy, głęboki układ niskiego ciśnienia znad Atlantyku. Tłoczy on do Polski łagodniejsze masy powietrza polarnomorskiego.

- Poprzedza je umiarkowanie aktywny front, który wkroczył w nocy od południa do Polski i przemieszcza się na północ. To strefa frontu okluzji, niosąca duże zachmurzenie oraz słabe i umiarkowane opady śniegu - wyjaśniła.

Według danych IMGW do środy do godziny 7 najwyższa dobowa suma opadów została zanotowana w Poznaniu i wynosiła 1,6 litra na metr kwadratowy.

Suma dobowa opadów od wtorku od godz. 7 do środy do godz. 7 Źródło: CMM IMGW

Gołoledź w Polsce. Co dalej z opadami?

Jak przekazała synoptyk, rano śnieżny front zalegał w pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze aż po Lubelszczyznę. Ma on przemieszczać się dalej na północ, w kierunku Warmii, Mazur i Podlasia, wciąż przynosząc opady śniegu. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz Ziemi Łódzkiej mają one jednak stopniowo przechodzić w śnieg z deszczem marznącym.

- Za okluzją postępuje front ciepły, niosący opady deszczu marznącego powodujące gołoledź. Rano nasuwają się one nad województwo śląskie i opolskie. W ciągu dnia obejmą południowe regiony kraju, cały Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie oraz Lubelszczyznę - tłumaczyła.

Rano natężenie opadów śniegu wynosi do 1-3 centymetrów. Opady marznące nie będą szczególnie obfite, do 5 litrów na metr kwadratowy, ale synoptyk ostrzegła, że to wystarczy, by na zmarzniętej ziemi utworzyła się cieniutka warstwa lodu, niosąca duże zagrożenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega