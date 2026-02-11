Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać

Prognozowane opady marznące w środę Źródło: Ventusky.com

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę strefa opadów obejmie północne części Polski. Przed niebezpieczną aurą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W województwie pomorskim, północnej części woj. kujawsko-pomorskiego oraz zachodniej i centralnej części woj. warmińsko-mazurskiego obowiązują pomarańczowe alarmy oraz alert RCB.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wydano z kolei dla części województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak będą przemieszczać się opady

Rano dość rozległa strefa opadów zajmowała całe Pomorze, północną część Wielkopolski oraz Kujawy i sięga do Warmii i Mazur. W ciągu dnia będzie się ona przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Opady mają być jednostajne, a natężenie słabe, miejscami umiarkowane (ok. 1-2 litry wody na metr kwadratowy na godzinę).

- Przeważają opady śniegu i mokrego śniegu, przechodzące finalnie w deszcz na zachodzie tej strefy, ale zaznacza się ta faza przejściowa, czyli deszcz ze śniegiem z wysokim ryzykiem wystąpienia opadów marznących - ostrzegł synoptyk.

Dodatkowym niebezpieczeństwem są silne zamglenia i lokalne mgły (również marznące), znacznie ograniczające widzialność.

Mapa i radar opadów

