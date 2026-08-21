Prognoza Dynamiczny niż genueński. Może spaść bardzo dużo deszczu Damian Zdonek |

Malwina Żuchniewicz o załamaniu pogody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Pogodę w Polsce będzie kształtował wtórny ośrodek niskiego ciśnienia Priska i związany z nim system okludujących się frontów atmosferycznych. Niż, powstały w rejonie Zatoki Genueńskiej, charakteryzuje się dużą dynamiką i w zasadzie z godziny na godzinę się pogłębia. Oznacza to, że ciśnienie w jego centrum spada, a sam układ staje się coraz bardziej aktywny.

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Niż genueński. Niebezpiecznie będzie już wieczorem

Już wieczorem system frontowy wkroczy do Polski od południowego zachodu. Zacznie padać - początkowo słabo, następnie umiarkowanie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. W ciągu 2-3 godzin opady nabiorą na intensywności, a ich główna strefa, będąca jednocześnie torem przemieszczania się centrum niżu, przebiegać będzie przez Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze oraz Warmię i Mazury - do tych dwóch ostatnich regionów dotrze nad ranem. W nocy spodziewane są opady rzędu 20-40 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, wskutek dodatkowego deszczu podczas burz, suma opadów może wzrosnąć do ponad 50-80 l/mkw. Niewykluczone są lokalne zalania i podtopienia.

Wraz z pogłębianiem się niżu mocno wzrośnie gradient baryczny, co przełoży się na znaczący wzrost prędkości wiatru. Osiągać on może w porywach do 80 kilometrów na godzinę - głównie w południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Na Bałtyku może być sztormowo - jeśli prognozowany kierunek wiatru i prędkość dla rejonu Zatoki Gdańskiej sprawdzą się, wystąpi ryzyko lokalnych zalań i podtopień spowodowanych cofką.

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Weekend przyniesie dużo deszczu. Gdzie spadnie go najwięcej

W sobotę na północy i północnym wschodzie kraju będzie pochmurno, z umiarkowanymi i intensywnymi ciągłymi opadami deszczu do 25-30 l/mkw., a lokalnie nawet 40-50 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże, przejściowo całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 2-10 l/mkw. oraz słabymi burzami przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Bez opadów obejdzie się jedynie na południowym wschodzie kraju.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 17-19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 st. C w centrum, do 23-24 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a na północnym wschodzie oraz nad ranem w centrum w porywach stanie się bardzo silny, osiągając prędkość nawet 70-90 km/h. Powieje z kierunków zachodniego i północno zachodniego.

W niedzielę niebo na przeważającym obszarze kraju przykryje zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy oraz częściowo w centrum przewiną się słabe i umiarkowane przelotne opady deszczu. Możliwe są też burze. Słupki rtęci wskażą od 18-19 st. C na północy i w centrum do 21-22 st. C na południu kraju. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, ale w porywach zwiększy swoją siłę.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: ventusky

Początek tygodnia ze zmianą w pogodzie

Poniedziałek zapowiada się dość pogodnie. Na północnym wschodzie i częściowo w centrum kraju lokalnie spadnie przelotny deszcz. Tak jak w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na północnym wschodzie do 21-22 st. C na południu i zachodzie Polski. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Wtorek będzie pogodny i bez opadów. Słupki rtęci wskażą od 20-21 st. C na północnym wschodzie do 23-24 st. C na południu i zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

W środę spodziewamy się słonecznego i pogodnego nieba. Temperatura wyniesie od 20-22 st. C na północnym wschodzie do 24-26 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr ze wschodu powieje słabo.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: ventusky