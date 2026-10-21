W Raciborzu cieplej niż w Madrycie. "To jest niezwykłe popołudnie"
W środę w części Polski doszło do prawdziwego wybuchu ciepła - przynajmniej jak na październik. Na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski zauważył, że mieliśmy dziś do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją.
Niezwykłe popołudnie
- To jest niezwykłe popołudnie jak na trzecią dekadę tego miesiąca. Mamy takie miejsca w Polsce, gdzie jest cieplej niż w Madrycie i w Rzymie, na przykład w Bielsku-Białej i Raciborzu - powiedział Wasilewski. Doprecyzował, że temperatura w tych miastach jest o jeden stopień Celsjusza wyższa niż na lotnisku Fiumicino w Wiecznym Mieście.
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Synoptyk pokazał mapę IMGW z temperaturą powietrza w największych polskich miastach o godzinie 16. Zwrócił uwagę na południe Polski, gdzie było widać kilka pomarańczowych punktów i miejsc, gdzie wartości temperatury przekroczyły 20 stopni. Najcieplej było we wspomnianym Raciborzu - zanotowano tam 21,9 st. C. Godzinę wcześniej, o 15, w Bielsku-Białej było jeszcze cieplej, bo 22,4 st. C.
Takie ciepło nie potrwa długo
Jak długo utrzymają się takie temperatury? Wasilewski przyznał, że niestety niezbyt długo. To ostatni moment, by móc się nimi cieszyć, bo już w środę wieczorem nastąpi duża zmiana pogody.
- Front, który ją przyniesie, jest na zachód od naszego kraju. Wkroczy w nocy i jutro będzie się przemieszczać nad Polską, wypychając to ciepło znad naszego kraju. Czekają nas ochłodzenie, deszcz, chmury i załamanie pogody - opowiadał synoptyk.
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