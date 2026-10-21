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W Raciborzu cieplej niż w Madrycie. "To jest niezwykłe popołudnie"

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Jesień, Łańcut
W Polsce "jest cieplej niż w Madrycie i w Rzymie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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Środa przyniosła w części Polski bardzo wysokie wartości na termometrach jak na październik. W niektórych miastach było cieplej niż w stolicach państw południowej Europy. Taka anomalia nie utrzyma się jednak zbyt długo.

W środę w części Polski doszło do prawdziwego wybuchu ciepła - przynajmniej jak na październik. Na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski zauważył, że mieliśmy dziś do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją.

Niezwykłe popołudnie

- To jest niezwykłe popołudnie jak na trzecią dekadę tego miesiąca. Mamy takie miejsca w Polsce, gdzie jest cieplej niż w Madrycie i w Rzymie, na przykład w Bielsku-Białej i Raciborzu - powiedział Wasilewski. Doprecyzował, że temperatura w tych miastach jest o jeden stopień Celsjusza wyższa niż na lotnisku Fiumicino w Wiecznym Mieście.

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Synoptyk pokazał mapę IMGW z temperaturą powietrza w największych polskich miastach o godzinie 16. Zwrócił uwagę na południe Polski, gdzie było widać kilka pomarańczowych punktów i miejsc, gdzie wartości temperatury przekroczyły 20 stopni. Najcieplej było we wspomnianym Raciborzu - zanotowano tam 21,9 st. C. Godzinę wcześniej, o 15, w Bielsku-Białej było jeszcze cieplej, bo 22,4 st. C.

Temperatura powietrza w środę o godzinie 16
Temperatura powietrza w środę o godzinie 16
Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl

Takie ciepło nie potrwa długo

Jak długo utrzymają się takie temperatury? Wasilewski przyznał, że niestety niezbyt długo. To ostatni moment, by móc się nimi cieszyć, bo już w środę wieczorem nastąpi duża zmiana pogody.

- Front, który ją przyniesie, jest na zachód od naszego kraju. Wkroczy w nocy i jutro będzie się przemieszczać nad Polską, wypychając to ciepło znad naszego kraju. Czekają nas ochłodzenie, deszcz, chmury i załamanie pogody - opowiadał synoptyk.

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W Polsce "jest cieplej niż w Madrycie i w Rzymie"
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaJesień
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