Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Burzowo w 10 województwach. Tu ostrzega IMGW

Franciszek Wajdzik
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Krzysztof Posytek
|
Burza, chmury, możliwy deszcz, pochmurnie, groźna pogoda
Warunki biometeo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które w piątek prognozowane są w znacznej części kraju. Ponadto specjaliści wydali prognozę zagrożeń - wynika z niej, że aura ma być niebezpieczna także w kolejnych dniach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami zachodnimi;
  • wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim;
  • łódzkim;
  • mazowieckim, poza powiatami północno-wschodnimi;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • opolskim, w powiatach północno-wschodnich;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • podkarpackim.

W tych rejonach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę, punktowo około 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Na południu, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej alarmy wejdą w życie o godzinie 13 w piątek, a w pozostałej części kraju - o godz. 15 tego samego dnia. Wszędzie wygasną o godz. 22 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę również może zagrzmieć. Alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim (poza powiatami północnymi) i świętokrzyskim (w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich).

Tego dnia, poza wyładowaniami, spodziewane są też ulewy. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się w w południowej połowie województwa śląskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Burzowo w części kraju zapowiada się także niedziela. IMGW planuje wydać żółte alarmy przed burzami na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego (poza powiatami wschodnimi) i świętokrzyskiego (w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich).

Tego dnia mogą pojawić się też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, konkretnie w południowej połowie województwa śląskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek ostrzeżenia przed ulewami mogą obowiązywać w województwie warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
PolskapogodaIMGWburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Brak podpisu Tuska pod nominacjami do NBP. Siemoniak: to nie jest zemsta, to ocena premiera
JEDEN NA JEDEN
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Pożar hali w Chrościnie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
TVN24
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
"Wor w zakonie" musi wrócić do Rosji
WARSZAWA
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
TVN24
W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Do 30 litrów deszczu. Gdzie może dziś lać?
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
TVN24
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Mieszkanie płonęło, 17-latek uwięziony na balkonie
WARSZAWA
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
TVN24
Xi Jinping i Donald Trump w Pekinie
Trump w Pekinie. Atakuje politycznych przeciwników
TVN24
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro pozostanie wiceprezesem PiS? Komentarz Terleckiego
TVN24
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA
13 min
nerwowa reakcja na pytanie Radomira Wita w Sejmie
"Pan jest poważnym dziennikarzem?". Spięcie po pytaniu o polityka AfD w Sejmie
TVN24
Most Świętokrzyski
16-latek brutalnie pobity. Trzaskowski: to uczeń jednej z naszych szkół
WARSZAWA
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
Prognoza
Szef CIA John Ratcliffe podczas spotkania z kubańskimi władzami
Szef CIA na Kubie. "Przekazał władzom wiadomość" od Trumpa
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom