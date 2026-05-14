Burzowo w 10 województwach. Tu ostrzega IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia przed burzami pojawiły się w województwach:

kujawsko-pomorskim , poza powiatami zachodnimi;

wielkopolskim , w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim;

łódzkim ;

mazowieckim , poza powiatami północno-wschodnimi;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

opolskim , w powiatach północno-wschodnich;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim.

W tych rejonach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę, punktowo około 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Na południu, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej alarmy wejdą w życie o godzinie 13 w piątek, a w pozostałej części kraju - o godz. 15 tego samego dnia. Wszędzie wygasną o godz. 22 w piątek.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę również może zagrzmieć. Alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim (poza powiatami północnymi) i świętokrzyskim (w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich).

Tego dnia, poza wyładowaniami, spodziewane są też ulewy. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się w w południowej połowie województwa śląskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Burzowo w części kraju zapowiada się także niedziela. IMGW planuje wydać żółte alarmy przed burzami na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego (poza powiatami wschodnimi) i świętokrzyskiego (w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich).

Tego dnia mogą pojawić się też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, konkretnie w południowej połowie województwa śląskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek ostrzeżenia przed ulewami mogą obowiązywać w województwie warmińsko-mazurskim.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

