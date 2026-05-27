"Zatrzymano trzy osoby". Szef MSWiA o fałszywych alarmach, podał szczegóły
Ostrzeżenia IMGW. Tu zagrzmi i może spaść grad

Deszcz i burze w Bieszczadach
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. W środę grzmieć może w części południowej Polski. Sprawdź, gdzie spodziewana jest gwałtowna aura.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim.

W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady od 10 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70, punktowo 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad.

Alarmy będą w mocy w środę w godzinach 12.30-18.30.

Źródło zdjęcia: IMGW

Burze w Polsce. Kluczowe godziny

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, szczególnie niebezpieczne warunki będą panowały w górach. Największa aktywność burzowa ma przypaść w godzinach 14-17, kiedy chmury będą najmocniej rozbudowane w pionie.

- Miejscami wystąpi grad, przeważnie niewielki o średnicy poniżej centymetra, jednak w rejonie górskim może być większy, do około 2-4 cm - przekazał.

Aktualną sytuację w Polsce prezentuje mapa i radar burz:

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
