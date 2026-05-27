Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu zagrzmi i może spaść grad Oprac. Agnieszka Stradecka |

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim.

W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady od 10 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70, punktowo 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad.

Alarmy będą w mocy w środę w godzinach 12.30-18.30.

Burze w Polsce. Kluczowe godziny

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, szczególnie niebezpieczne warunki będą panowały w górach. Największa aktywność burzowa ma przypaść w godzinach 14-17, kiedy chmury będą najmocniej rozbudowane w pionie.

- Miejscami wystąpi grad, przeważnie niewielki o średnicy poniżej centymetra, jednak w rejonie górskim może być większy, do około 2-4 cm - przekazał.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.