Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Wschodnia i północna Polska pozostają pod wpływem niżu Francis z centrum nad Białorusią, a Polska południowo-zachodnia i południowa - pod wpływem niżu Goretti znad Niemiec. Związane z niżami fronty podrzucają nam opady śniegu, ale na ogół o słabym natężeniu.

Pomiędzy pochmurnymi układami rozciąga się klin wyżowy od skandynawskiego wyżu Bronco. Niesie przejaśnienia i rozpogodzenia od Pomorza i Warmii, przez centrum kraju, po południowy wschód, przyczyniając się do silnego spadku temperatury nocą. Jednocześnie z północnego wschodu spłynęło arktyczne powietrze, w którym temperatura odczuwalna jest średnio o 5-8 stopni Celsjusza niższa od rzeczywistej.

Pogoda na sobotę

W sobotę będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju oraz na południowym zachodzie i południu okresami popada śnieg o słabym natężeniu, do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -12/-10 st. C na wschodzie, przez -9/-7 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z kierunków północnych będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na Pomorzu - dość silny.

Obficie sypnie śniegiem

W niedzielę i poniedziałek na pogodę w Polsce nadal wpływać będą niże znad wschodniej i południowej Europy, niosąc chmury i śnieg. W niedzielę obficie popada w pasie od Pomorza Wschodniego i Warmii, po Górny Śląsk i Małopolskę. W poniedziałek od zachodu zacznie jednak napierać cieplejsze powietrze polarne.

Niedziela na zachodzie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Poza tym prognozowane są okresowe opady śniegu do 2-5 cm, a na wschodnim Pomorzu oraz na Śląsku i w południowych powiatach województwa małopolskiego - obfite, do 10-20 cm. Słupki rtęci wskażą od -8/-7 st. C na wschodzie, przez -6/-5 st. C w centrum kraju, do -3/-2 st. C na zachodzie i Pomorzu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Na zachodzie porywy wiatru osiągną do 50-60 kilometrów na godzinę, powodując zawieje śnieżne.

W poniedziałek spodziewane jest duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie i wschodzie wystąpią słabe opady śniegu do jednego centymetra. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -6 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Odczuwalny będzie umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Na wschodzie powieje z północy, a w reszcie kraju z południowego wschodu.

Temperatura zacznie rosnąć, przyjdzie zmiana

Od wtorku niż atlantycki rozciągnięty od Islandii po Hiszpanię ma zacząć zmieniać cyrkulację powietrza nad Europą Środkową z północnej na południową. Od zachodu wkraczać ma stopniowo front ciepły, pchany przez masy cieplejszego powietrza. Nieść ma już opady mieszane - śniegu z deszczem marznącym. Po mrozie i śnieżycach przyjdzie czas gołoledzi.

Wtorek ma być pochmurny. Od zachodu w głąb kraju wkroczą opady śniegu do 5 cm przechodzące na zachodzie w śnieg z deszczem marznącym, powodującym gołoledź. Temperatura osiągnie maksymalnie od -8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum, do -3 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Środa przyniesie chmury i mgły. Miejscami pojawią się opady marznącej mżawki, a na południu okresami popada śnieg z deszczem do 0,5 litra na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Śląsku. Wiatr z południa będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com