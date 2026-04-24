Ostrzeżenia IMGW. Są pomarańczowe alarmy. Tu silnie powieje
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia - silny wiatr
Pomarańczowe alarmy przed silnym wiatrem wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: bytowskim, kartuskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk.
W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach nawet do 95 km/h. Alarmy będą w mocy od soboty od godziny 9 do niedzieli do północy.
Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kamieńskim i Świnoujście. Prognozuje się tam wystąpienie wiatru z zachodu o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godzinie 9 i wygasną w niedzielę o północy.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
