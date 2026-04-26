Przy gruncie -8 stopni. Ostrzeżenia IMGW

Przymrozki
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed spadkiem temperatury poniżej zera. Sprawdź, gdzie szczypnie mróz.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - przymrozki

Ostrzeżenia przed przymrozkami wydano na terenie całego kraju. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -4/-1 stopni Celsjusza, przy gruncie do -8/-4 st. C.

Alarmy ważne będą od godz. 23 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

"Drzewa są poprzewracane, jest niebezpiecznie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Solar 760L Foto/Shutterstock

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Japonia
1400 strażaków, 100 żołnierzy. Walczą z ogniem, czekają na deszcz
Świat
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
Polska
Silny wiatr
"Drzewa są poprzewracane, jest niebezpiecznie"
Polska
Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
"Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie majówka
Prognoza
imageTitle
Sypie śnieg. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Świat
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Świat
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
