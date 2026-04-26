Przy gruncie -8 stopni. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo w niedzielę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - przymrozki

Ostrzeżenia przed przymrozkami wydano na terenie całego kraju. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -4/-1 stopni Celsjusza, przy gruncie do -8/-4 st. C.

Alarmy ważne będą od godz. 23 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.