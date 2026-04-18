Prognoza Idą ulewy. Obowiązuje nawet drugi stopień alarmów IMGW Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy drugiego stopnia przed ulewami wydano dla województw:

lubuskim ;

dolnośląskim ;

wielkopolskim, poza częścią wschodnią regionu.

Jak wynika z komunikatu IMGW, prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Szacowana wysokość opadów wyniesie 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 60 l/mkw. Niewykluczone, że miejscami rozwiną się burze. Najsilniejsze opady prognozowane są na niedzielny wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 15 w niedzielę, a wygasną do godziny 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami wydano w województwach:

zachodniopomorskim (poza poza powiatami koszalińskim i sławieńskim);

wielkopolskim (w powiatach, gdzie nie wydano alarmu drugiego stopnia);

łódzkim (poza częścią wschodnią regionu);

opolskim , w powiatach: oleskim, kluczborskim, namysłowskim;

śląskim, w powiatach: częstochowskim, Częstochowa, kłobuckim i lublinieckim;

W tych miejscach także prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ma spaść 30, a nawet 40-50 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze. Najsilniejsze opady prognozowane są na niedzielny wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek. W woj. zachodniopomorskim, ostrzeżenia będą ważne od godziny 15 w niedzielę do godziny 15 w poniedziałek. W pozostałych regionach od godziny 22 w niedzielę do godziny 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Oprócz deszczu, zagrożeniem będą też przymrozki. Alarmy przed tym zjawiskiem wydano w powiatach gorlickim i nowosądeckim w województwie małopolskim oraz w woj. podkarpackim w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim i jasielskim.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.