IMGW ostrzega. Może silnie powiać i sypnąć śniegiem

Zespół autorów
Oprac. Franciszek Wajdzik, Oprac. Agnieszka Stradecka, Oprac. Damian Dziugieł
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia meteorologiczne. Są zarówno miejsca, w których obowiązują alarmy przed śniegiem, jak i takie, gdzie wieje silny wiatr. W nocy pojawi się kolejne zagrożenie ze strony pogody.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Żółte alarmy przed opadami śniegu obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra. W rejonie powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 centymetrów. Ostrzeżenia są w mocy do godziny 3 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujście. W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do około 70 km/h, z północnego wschodu. Ostrzeżenia są ważne w godzinach od 10 do 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed przymrozkami w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim;
  • pomorskim, poza powiatami nad otwartym Bałtykiem;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • wielkopolskim, we wschodniej połowie województwa;
  • łódzkim;
  • lubelskim;
  • dolnośląskim, w powiatach południowych;
  • opolskim, w powiatach północnych;
  • śląskim, w powiatach północnych;
  • podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim.

W tych miejscach prognozuje się spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza (na północnym wschodzie do -2 st. C), a przy gruncie do -2 st. C (na północnym wschodzie do -4 st. C). Na północnym wschodzie ostrzeżenia wejdą w życie w poniedziałek o godzinie 22, a w reszcie kraju - o godzinie 2 we wtorek. Wszędzie przestaną obowiązywać o godzinie 7.30 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Franciszek Wajdzik
Agnieszka Stradecka
Damian Dziugieł
