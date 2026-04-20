Prognoza Ta noc przypomni nam o zimie. Alarmy IMGW w 14 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Żółte alarmy przed opadami śniegu obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra. W rejonie powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do pięciu centymetrów. Ostrzeżenia są w mocy do godziny 3 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwach:

zachodniopomorskim , w powiecie szczecineckim;

pomorskim , poza powiatami nadmorskimi;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

wielkopolskim , we wschodniej połowie województwa;

łódzkim ;

lubelskim ;

dolnośląskim , w powiatach południowych;

opolskim , w powiatach północnych;

śląskim , w powiatach północnych;ś

świętokrzyskim , poza powiatami południowymi;

podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim.

W tych miejscach prognozuje się spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza (na północnym wschodzie do -2 st. C), a przy gruncie do -2 st. C (na północnym wschodzie do -4 st. C). Na północnym wschodzie ostrzeżenia wejdą w życie w poniedziałek o godzinie 22, a w reszcie kraju - o godzinie 2 we wtorek. Wszędzie przestaną obowiązywać o godzinie 7.30 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.