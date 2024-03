Ciepło wyprosi chłód znad Polski

O poranku w Polsce

O godzinie 6 na termometrach mogliśmy zaobserwować od 2 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze, przez 6 st. C w Łodzi do 8 st. C w Warszawie, Białymstoku, Terespolu i Włodawie. Z południa i zachodu wiał słaby i umiarkowany wiatr, chociaż na południu i południowym wschodzie kraju okresami występowały dość silne porywy do 80 kilometrów na godzinę. Na Podkarpaciu i wysoko w górach momentami rozwijał od prędkość powyżej 100 km/h - na Śnieżce zanotowano porywy sięgające 133 km/h.