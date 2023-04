"Front leniwie się przemieszcza". Wyż poprawi pogodę

O poranku na wschodzie, południowym wschodzie i w niektórych miejscach w centrum w kraju jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski panuje słoneczna aura. Temperatura o godzinie 6 wyniosła od 0 stopni Celsjusza w Szczecinie , przez 8 st. C w Łodzi , 10 st. w Warszawie , do 11 st. C w Radomiu i Tarnowie.

Ciepło płynie do Polski

Polska pozostaje w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego. Na południu kraju temperatura w najcieplejszym momencie niedzieli wzrośnie do 15 Celsjusza. W słoneczny poniedziałek ciepło płynące z południa kontynentu w południowych regionach kraju podniesie temperaturę lokalnie nawet do 19 st. C, a kolejnego dnia wartości na termometrach mogą przekroczyć 20 st. C.