Niż Doreen wpływa na pogodę. Front wkroczy nad Polskę

Polska dostała się pod wpływ kolejnego układu niżowego Doreen znad Morza Północnego. Zaciąga on nad nasz rejon kontynentu nieco cieplejsze masy powietrza polarnego, choć wschód kraju pozostaje w zimniejszych masach - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unon-Pyziołek. Mamy lekką zimę, lekki mróz - dodaje.

W niedzielę o poranku jest pochmurno z rozpogodzeniami. Na Lubelszczyźnie słabo pada śnieg, gdyż zahacza o ten rejon front znad Grecji. Opady jednak będą się odsuwać. Temperatura o godzinie 6 wyniosła od -9 stopni Celsjusza w Zakopanem, przez -8 st. C w Jeleniej Górze, -5 st. w Łodzi, do 0 st. C na Wybrzeżu.