Pogoda na najbliższe dni. Zmiana pogody w ostatnich dniach lutego. Będzie tylko jeden zgrzyt

Pogoda pod koniec lutego zacznie dopisywać. Piątek w tym tygodniu będzie jedynym dniem, kiedy w całej Polsce pojawią się chmury i opady deszczu ze śniegiem. Weekend zapowiada się pogodnie, a w niektórych miejscach nawet słonecznie. Wiatr będzie się uspokajać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nadchodzącej doby Polska dostanie się przejściowo pod wpływ wyżu niosącego ze sobą ciepłe masy powietrza znad południa Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Czwartek zapowiada się pogodnie, a miejscami wręcz słonecznie. Tylko na Podlasiu i północnym zachodzie kraju pojawi się nieco większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, jedynie na północy i górach okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

W piątek wróci deszcz i deszcz ze śniegiem

Następnie nad Polską ponownie pojawi się front atmosferyczny z mieszanymi opadami, który w nocy z czwartku na piątek oraz do popołudnia w piątek przemieści się z zachodu na wschód kraju. W napływającej za frontem chłodnej masie wilgotnego powietrza polarnego formować się będą wtórne fronty atmosferyczne, prowadzące chmury kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie, choć można spodziewać się też większych przejaśnień. Na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze przelotnie popada deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem, do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Podczas weekendu znów w pogodzie zajdzie zmiana. W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem pogodnego wyżu z rodowodem azorskim, który przywędruje do nas przez kraje Europy Zachodniej. Wyżowa pogoda zdominuje obszar naszego kraju na kilka kolejnych dni - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl.

Sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami. Większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia możliwe są na północnym zachodzie kraju. W południowo-wschodnich regionach wystąpią natomiast słabe, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura sięgnie maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północny i północno zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Drugiego dnia weekendu, w niedzielę, nigdzie nie powinno padać. Można spodziewać się pogodnej i słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby, wschodni i północno-wschodni wiatr.

Początek tygodnia bez zmian

Pogodnie zapowiada się również ostatni dzień lutego. Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków wschodnich powieje ze słabą siłą.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl