Nawet 35 stopni. "Pióropusz gorąca" z Afryki dosięgnie Polski

Upały zbliżają się do Polski. Najpierw czeka nas gorący epizod, który szybko przerwą opady deszczu i burze. Kolejne uderzenie upału, jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, też już widać na horyzoncie.

Polska znajduje się w typowym dla lata rozmytym polu ciśnienia, pod wpływem płytkiego niżu Iordanis z centrum nad północną częścią kraju. W ciągu najbliższej doby kraj pozostanie w strefie odsuwającego się na północ frontu atmosferycznego, w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym, w którym w ciągu dnia rozwijać się będzie zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami i burzami. Wschodnie regiony kraju zaczyna obejmować kolejny układ niżowy znad Bałkanów, który przyniesie deszcz - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak dodaje, w ciągu kolejnych dni Polska pozostanie w zasięgu letnich niżów, rozciągających się nad południową i środkową Europą. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem będą pojawiać się w naszym kraju do poniedziałku.

Upały idą do Polski. Utworzy się "pióropusz gorąca"

Na początku przyszłego tygodnia czeka nas krótki, bo dwudniowy, gorący epizod, związany z napływem zwrotnikowego powietrza znad północnej Afryki. Ciepło ma jednak zostać szybko wyparte przez masy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego, co będzie oznaczać następną falę deszczu i burz.

- W świetle najnowszych materiałów prognostycznych na horyzoncie widać kolejną falę gorąca, silnego i długotrwałego - zapowiada synoptyk. - Po 25 czerwca zwrotnikowe masy powietrza znad Afryki mają rozlać się nad Europą, utworzyć tak zwany pióropusz gorąca sięgający Finlandii i północnej Rosji. Wakacje rozpoczną się prawdopodobnie przy temperaturze rzędu 35 stopni Celsjusza na zachodzie Polski - zaznacza.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Piątek upłynie z umiarkowanym i dużym kłębiastym zachmurzeniem. W centrum na ogół będzie bez opadów, a w pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie i Pomorzu wystąpią burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 24-25 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, w porywach osiągający 70-90 kilometrów na godzinę.

Na sobotę prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-25 l/mkw. Burze z gradem i porywami wiatru do 70-90 km/h będą pojawiać się w zachodnich i północnych regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na Pomorzu do 23-24 st. C w środkowej części kraju. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i północnych, słabo i umiarkowanie.

W niedzielę również zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Padać nie powinno na zachodzie, w pozostałej części Polski okresami będą występować natomiast opady deszczu, podczas których spadnie do 5-20 l/mkw. We wschodnich regionach możliwe są burze z gradem. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

30 stopni Celsjusza na początku tygodnia

W poniedziałek na zachodzie kraju wypogodzi się, poza tym zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw. W północnych regionach zagrzmi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny.

Wtorek przyniesie kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie. Na północnym wschodzie i południowym zachodzie Polski będzie ono wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. W Sudetach pojawią się burze, w trakcie których spadnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach dojdzie do 70-90 km/h/ Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na północnym wschodzie, przez 28 st. C w środkowych regionach, do 30 st. C na południowym zachodzie. Z kierunków południowych i zachodnich wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps,kw

Źródło: tvnmeteo.pl