Prognoza Upał, burze i silny deszcz. Tu możliwe są ostrzeżenia IMGW Damian Dziugieł |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. W poniedziałek pogoda nie powinna przynosić żadnych groźnych zjawiska - tego dnia nie są planowane żadne ostrzeżenia meteorologiczne.

Upał, burze, silny deszcz. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Sytuacja zmieni się dnia kolejnego. We wtorek w kilku powiatach województwa śląskiego (w powiatach: gliwickim, Gliwice, rybnickim, Rybnik, raciborskim i wodzisławskim) mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia przed upałem.

Następnego dnia ostrzeżeń pogodowych ma być znacznie więcej. Upał na środę prognozowany jest dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego, a także dla całego woj. śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Ponadto w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz w części woj. wielkopolskiego spodziewane są alarmy pierwszego stopnia przed burzami. Dla woj. dolnośląskiego i opolskiego IMGW przewiduje żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami.

W czwartek zaś silny deszcz z burzami może pojawić się w woj. śląskim (w powiatach: cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim i żywieckim) oraz w woj. małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, a także suskim).

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB