Redakcja poleca:

Prognoza

Pogoda. To może być największy mróz tej zimy. "Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"

|
Źródło: TVN24
Pogoda. Znów robi się bardzo zimno - w piątkowy poranek w części kraju było poniżej -15 stopni Celsjusza. Synoptycy tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek i Tomasz Wasilewski wyjaśnili, z czego wynika spadek temperatury i jak dużego mrozu powinniśmy się spodziewać.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Powrót mrozu do Polski jest związany ze stabilnego wyżem Daniel znad Finlandii. Po jego wschodniej stronie płynie w kierunku naszego kraju mroźne, arktyczne powietrze.

Na razie można jeszcze u nas odczuć wpływ rozległego frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Islandii, przez Niemcy, po Ukrainę i Rosję. Przynosi on śnieg w niektórych rejonach i sprawia, że arktyczne powietrze napływające znad Oceanu Arktycznego ma jeszcze dość wysoką wilgotność. Przez to rozwijają się chmury, które hamują spadek temperatury. Poranny mróz, poniżej -10 stopni Celsjusza, panował w piątek rano jedynie na Suwalszczyźnie. Jak przekazała Unton-Pyziołek, o godzinie 6 rano odnotowano tam -16 st. C. Dodatnie wartości zarejestrowano tylko na Śląsku - w Raciborzu był 1 st. C.

Temperatura w Polsce w piątek 30 stycznia o godzinie 6 rano
Temperatura w Polsce w piątek 30 stycznia o godzinie 6 rano
Źródło: IMGW

Jak podaje Unton-Pyziołek, w kolejnych godzinach arktyczne powietrze będzie coraz mocniej napierać od północnego wschodu. Przyniesie rozpogodzenia, ale i dalszy spadek temperatury - na Podlasiu wartości na termometrach zbliżą się do -20 stopni. W następnych dniach na północnym wschodzie ma być jeszcze zimniej, a dotkliwy mróz odczują mieszkańcy większości kraju.

Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW

Pogoda. "Strzał wymierzony w Polskę"

O szczegółach nadchodzącego ochłodzenia opowiadał na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Na pokazanych przez niego mapach z prognozowaną temperaturą było dużo fioletu.

- Dochodzimy do nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy mamy -25, a przy wschodniej granicy -27/-29 stopni. Ten fioletowy kolor, pokazujący najbardziej mroźną masę powietrza, która zmierza do Polski, będzie właśnie nad naszym krajem - pokazywał na mapach.

Wasilewski wyjaśnił, że wspomniany przez Unton-Pyziołek wyż Daniel jest położony w taki sposób, że powietrze będzie płynąć z dalekiej północy nad lądem, przez co nie ogrzeje się nad Bałtykiem.

- To jest taki strzał z północnego wschodu, wymierzony w Europę Środkową, a dokładnie w Polskę - opisał.

Źródło: TVN24

Może być blisko -30 stopni

Według Wasilewskiego noc z piątku na sobotę będzie jeszcze w miarę łagodna. Największy mróz spłynie na początku kolejnego tygodnia.

- Temperatura może spaść w czasie nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek do -25, a na wschodzie może ocierać się o -30 stopni - powiedział. Uzupełnił, że nawet w Warszawie może być wtedy -20/-25 st. C.

Synoptyk podsumował, że w wielu miejscach czeka nas prawdopodobnie największy mróz tej zimy. Na pocieszenie dodał, że aura będzie pogodna i słoneczna, a wyżowe powietrze będzie bardzo suche, więc nie musimy się obawiać opadów śniegu.

Klatka kluczowa-196143
Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski o masie zimna zmierzającej do Polski
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Mrózpogoda
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
