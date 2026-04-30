To był naprawdę mroźny poranek. Kiedy się wreszcie ociepli

Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Czwartkowy poranek był naprawdę mroźny. Opowiada Tomasz Wasilewski
Pogoda. Czwartkowy poranek był najmroźniejszym jak dotąd w tym tygodniu - temperatura spadła poniżej zera w większości województw, a miejscami było kilka stopni na minusie. Gdzie zanotowano najniższe wartości i kiedy nadejdzie upragnione ocieplenie?
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek w godzinach porannych Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad Morza Północnego i Niemiec, znajdując się w zatoce chłodu rozwiniętej od rosyjskiej części Arktyki po Karpaty. Rano na przeważającym obszarze kraju było pogodnie, co sprzyjało spadkom temperatury.

Dało się odczuć kilka stopni poniżej zera

Z danych IMGW dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu wynika, że w czwartkowy poranek minusowe wartości zarejestrowano w niemal wszystkich województwach. O godzinie 5 rano najniższą wartość zanotowano w Kozienicach w woj. mazowieckim - było tam -6,1 stopnia Celsjusza. Niemal tak samo mroźnie było w Łodzi (-5,3 st. C) i Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie, również -5,3 st. C).

Temperatura powietrza w czwartek 30 kwietnia o godzinie 5 rano
Źródło: IMGW

Lokalnie, w zagłębieniach terenu, tak zwanych mrozowiskach, było jednak jeszcze zimniej. - W Jabłonce w Małopolsce mamy -7,7 stopnia, natomiast w Stuposianach w Bieszczadach -8, i to nie jest temperatura przy gruncie. (...) -5, -6, -7 stopni to jest tego poranka normalna temperatura - mówił po godzinie 6 na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)

Warto zwrócić uwagę nie tylko na temperaturę powietrza, lecz także na temperaturę odczuwalną. Ta, zgodnie z informacjami IMGW, była miejscami jeszcze niższa niż wartości notowane na termometrach. W Zamościu w województwie lubelskim oraz wspomnianych Kozienicach o godzinie 5 rano można było poczuć się jak przy -8 st. C na słupkach rtęci. -7 st. C mrozu odczuli mieszkańcy Lublina, Raciborza i Jeleniej Góry.

Z zachodu sunie ciepły front

Rano były jednak rejony, gdzie zanotowano dodatnie temperatury. Poranek obszedł się dość łagodnie z mieszkańcami Wybrzeża, gdzie zarejestrowano kilka stopni na plusie. O godz. 5 rano najcieplej było w Świnoujściu, gdzie termometry pokazały 6,8 st. C. Powyżej 5 st. C zanotowano w Kołobrzegu i Ustce. Również temperatura odczuwalna w tych miejscach wyniosła kilka stopni powyżej zera.

Jak informuje Unton-Pyziołek, wyższe temperatury na Wybrzeżu są związane z przebudową pola termicznego nad środkową Europą. Nad Polską, z zachodu na wschód, sunie front ciepły, związany z niżem ulokowanym w rejonach podbiegunowych. Jest pchany przez łagodniejsze masy powietrza polarnego, które wypierają arktyczne powietrze zalegające nad naszym krajem. Rano chmury frontu objęły północny zachód i północne krańce Polski, hamując wypromieniowanie ciepła. Na majówkę nasza synoptyk prognozuje prawdziwy "wybuch ciepła".

Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę

Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
Prognoza
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
Prognoza
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
Świat
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
Świat
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
Świat
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek naszej urodzinowej trasy. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Polska
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
Polska
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
Polska
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
Świat
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
Prognoza
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
Ciekawostki
Homar chimera
Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów
Świat
Ekstremalny upał w Indiach
Uciekają w góry z powodu ekstremalnego upału
Świat
Silny wiatr powalał drzewa w Michigan
Wiatr łamał drzewa jak zapałki. Jedna osoba nie żyje
Świat
Mgła, przymrozek i słońce
"Najbliższe noce będą jeszcze chłodniejsze"
Prognoza
Wiosna rozwija się w szybkim tempie.JPG
Będzie chłodno, miejscami zimno
Prognoza
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
Prognoza
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
Świat
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
Prognoza
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
Świat
Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Tragedia w Tatrach. Zginął turysta
Polska
