Prognoza To był naprawdę mroźny poranek. Kiedy się wreszcie ociepli Krzysztof Posytek |

Czwartkowy poranek był naprawdę mroźny. Opowiada Tomasz Wasilewski Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek w godzinach porannych Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad Morza Północnego i Niemiec, znajdując się w zatoce chłodu rozwiniętej od rosyjskiej części Arktyki po Karpaty. Rano na przeważającym obszarze kraju było pogodnie, co sprzyjało spadkom temperatury.

Dało się odczuć kilka stopni poniżej zera

Z danych IMGW dla stacji synoptycznych pierwszego rzędu wynika, że w czwartkowy poranek minusowe wartości zarejestrowano w niemal wszystkich województwach. O godzinie 5 rano najniższą wartość zanotowano w Kozienicach w woj. mazowieckim - było tam -6,1 stopnia Celsjusza. Niemal tak samo mroźnie było w Łodzi (-5,3 st. C) i Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie, również -5,3 st. C).

Temperatura powietrza w czwartek 30 kwietnia o godzinie 5 rano Źródło: IMGW

Lokalnie, w zagłębieniach terenu, tak zwanych mrozowiskach, było jednak jeszcze zimniej. - W Jabłonce w Małopolsce mamy -7,7 stopnia, natomiast w Stuposianach w Bieszczadach -8, i to nie jest temperatura przy gruncie. (...) -5, -6, -7 stopni to jest tego poranka normalna temperatura - mówił po godzinie 6 na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Przymrozek, Ornontowice (Śląskie) Źródło: Kontakt24 / Jaga

Warto zwrócić uwagę nie tylko na temperaturę powietrza, lecz także na temperaturę odczuwalną. Ta, zgodnie z informacjami IMGW, była miejscami jeszcze niższa niż wartości notowane na termometrach. W Zamościu w województwie lubelskim oraz wspomnianych Kozienicach o godzinie 5 rano można było poczuć się jak przy -8 st. C na słupkach rtęci. -7 st. C mrozu odczuli mieszkańcy Lublina, Raciborza i Jeleniej Góry.

Z zachodu sunie ciepły front

Rano były jednak rejony, gdzie zanotowano dodatnie temperatury. Poranek obszedł się dość łagodnie z mieszkańcami Wybrzeża, gdzie zarejestrowano kilka stopni na plusie. O godz. 5 rano najcieplej było w Świnoujściu, gdzie termometry pokazały 6,8 st. C. Powyżej 5 st. C zanotowano w Kołobrzegu i Ustce. Również temperatura odczuwalna w tych miejscach wyniosła kilka stopni powyżej zera.

Jak informuje Unton-Pyziołek, wyższe temperatury na Wybrzeżu są związane z przebudową pola termicznego nad środkową Europą. Nad Polską, z zachodu na wschód, sunie front ciepły, związany z niżem ulokowanym w rejonach podbiegunowych. Jest pchany przez łagodniejsze masy powietrza polarnego, które wypierają arktyczne powietrze zalegające nad naszym krajem. Rano chmury frontu objęły północny zachód i północne krańce Polski, hamując wypromieniowanie ciepła. Na majówkę nasza synoptyk prognozuje prawdziwy "wybuch ciepła".

