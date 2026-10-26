Prognoza Szykuje się zimny poranek. Temperatura może mocno spaść Damian Dziugieł |

Warunki biometo w wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, Damian Zdonek pogoda w kraju kształtowana będzie przez układ wysokiego ciśnienia Idris, którego centrum obejmie południową i wschodnią Polskę. Ciśnienie w kraju będzie wzrastać, a to pośrednio wpłynie na liczne rozpogodzenia.

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Z uwagi na to, że nad Polską zalega chłodna masa powietrza polarnego, w ciągu najbliższej nocy oraz o poranku we wtorek skutkować to będzie silnym wypromieniowaniem ciepła, a w konsekwencji - przymrozkami.

Tu poranek we wtorek może być zimny

Zgodnie z prognozą lokalnie na wschodzie i w centrum temperatura minimalna o poranku we wtorek może spaść do około -2/-1 stopni Celsjusza, a na południu kraju miejscami nawet do -4 stopni.

Takim spadkom temperatury towarzyszył będzie wzrost wilgotności powietrza. To stworzy korzystne warunki do utworzenia się silnych zamgleń i mgieł, lokalnie o charakterze marznącym. To znaczy, że zjawiska będą osadzały szadź. To, jak będzie spadać temperatura przy gruncie, pokazuje poniższa animacja.

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Tak będzie spadać temperatura Źródło: Ventusky.com