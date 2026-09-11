Prognoza "Szykuje się nam letni skok temperatury" Oprac. Damian Dziugieł |

Termometry jeszcze pokażą ponad 25 stopni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl

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W pogodzie zapanowała stabilizacja. Zdarza się to we wrześniu, u schyłku lata. To nie oznacza jednak, że w Europie pod kątem sytuacji barycznej jest nudno. Jak mówił na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na południowy wschód i wschód Europy popłynęło gorące powietrze.

Tomasz Wasilewski o pogodzie

- Bałkany, Ukraina, południowa część Rosji, Turcja, to są teraz najgorętsze miejsca w Europie z temperaturą, która sięga prawie 40 stopni - opowiadał Wasilewski. - Ciepło, które dwa dni temu było w Polsce, zostało zepchnięte na południowy wschód Europy. Od strony Skandynawii wtargnęło do nas zimniejsze powietrze - tłumaczył.

Temperatura w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Polepszacz i psuj pogodowy

Co sprawiło, że w Polsce zanotowaliśmy tak drastyczny spadek temperatury? Wasilewski pokazał to na kolejnym rysunku. Nad Europą jest kilka niżów: jeden znajduje się nad Rosją, drugi nad północnym Adriatykiem, a kolejny - nad Morzem Norweskim. Te dwa ostatnie połączone są frontami. Dodatkowo, daleko nad Atlantykiem, w rejonie Włoch, znajduje się wyż.

- To jest taki polepszacz pogody. Wyż będzie polepszać pogodę w wielu miejscach dzisiaj w Europie Zachodniej, także w Polsce, ale ten psuj pogodowy, czyli włoski niż, swoją strefą opadów w dużej części popsuje dzisiaj pogodę - mówił Wasilewski. To właśnie stąd będą brać się opady deszczu na południu Polski w piątek.

Sytuacja baryczna w Europie Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Szykuje się miła niespodzianka w pogodzie

Co z temperaturą? Wasilewski pokazał wykres wartości temperatury w Warszawie w najbliższych dniach, choć trend będzie podobny dla całego kraju. W weekend będzie około 20 stopni, a nocami termometry mogą pokazywać poniżej 10 stopni.

- Miła niespodzianka szykuje się w połowie przyszłego tygodnia, 16 września. Większość modeli meteorologicznych jest zgodna, że wtedy będzie skok temperatury i według różnych wyliczeń, w zależności od modelu, w Polsce może być wtedy 26-27 stopni, a więc będzie bardzo ciepło. Na jeden dzień, ale szykuje się nam taki letni skok temperatury - dodał.

Prognoza temperatury Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

Tomasz Wasilewski opowiada o tym, co nas czeka w pogodzie Źródło: TVN24