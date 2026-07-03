Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
Jak przekazał gdański magistrat, Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało w piątek ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej.
Przed silnym wiatrem już w czwartek wysłano alert RCB.
Sztorm na Bałtyku
Według prognoz na obszarze od latarni morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa (włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym) wystąpi wiatr zachodni o sile od 5 do 6, który w porywach może osiągać do 8 stopni w skali Beauforta. Alarm drugiego stopnia obowiązuje w piątek do godz. 19. Synoptycy podali, że po tej godzinie ostrzeżenie może być kontynuowane, jednak z niższym stopniem zagrożenia.
Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.