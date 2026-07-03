Prognoza Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia Oprac. Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał gdański magistrat, Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało w piątek ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej.

Przed silnym wiatrem już w czwartek wysłano alert RCB.

Sztorm na Bałtyku

Według prognoz na obszarze od latarni morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa (włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym) wystąpi wiatr zachodni o sile od 5 do 6, który w porywach może osiągać do 8 stopni w skali Beauforta. Alarm drugiego stopnia obowiązuje w piątek do godz. 19. Synoptycy podali, że po tej godzinie ostrzeżenie może być kontynuowane, jednak z niższym stopniem zagrożenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP