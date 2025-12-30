Logo TVN24
Pogoda. Czy w Warszawie spadnie śnieg? Kiedy się go spodziewać?

Śnieg w Warszawie (22.11.2024r.)
Magda Adamowicz o warunkach pogodowych w północnej Polsce
Źródło: TVN24
Czy śnieżyce dotrą do Warszawy? Chociaż najintensywniejsze opady śniegu występują obecnie na północnym wschodzie kraju, i w stolicy może mocniej sypnąć.

We wtorek od rana intensywnie pada śnieg. Najsilniejsze opady występują w części Warmii i Mazur oraz Pomorza Gdańskiego. W Olsztynie w nocy z poniedziałku na wtorek dosypało 17 centymetrów śniegu, zaś prognozy wskazują, że w kolejnych godzinach grubość pokrywy wzrośnie nawet do 60 cm.

Czerwony alarm przed atakiem zimy. Doszły nowe ostrzeżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czerwony alarm przed atakiem zimy. Doszły nowe ostrzeżenia

Śnieg w Warszawie. Ile może napadać?

Alarmy przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi zostały wydane także dla Warszawy, a mieszkańcy stolicy otrzymali we wtorek alert RCB. Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, wieczorem może się dziać.

- Około godziny 17-18 do Warszawy dotrze strefa umiarkowanych opadów śniegu. Prognozujemy, że spadnie od 2 do 5 centymetrów śniegu, lokalnie więcej. Opadom towarzyszyć ma dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 70 kilometrów na godzinę, co powodować będzie zawieje śnieżne. Warunki na drogach przez kilka godzin będą trudne - przekazał.

Z prognoz IMGW wynika, że zawieje i zamiecie śnieżne oraz silne podmuchy wiatru będą występować w Warszawie do późnych godzin wieczornych. Opady śniegu prognozowane są natomiast do sylwestrowego południa.

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

Autorka/Autor: ast

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

