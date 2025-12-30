Pogoda. Czy w Warszawie spadnie śnieg? Kiedy się go spodziewać?

Magda Adamowicz o warunkach pogodowych w północnej Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek od rana intensywnie pada śnieg. Najsilniejsze opady występują w części Warmii i Mazur oraz Pomorza Gdańskiego. W Olsztynie w nocy z poniedziałku na wtorek dosypało 17 centymetrów śniegu, zaś prognozy wskazują, że w kolejnych godzinach grubość pokrywy wzrośnie nawet do 60 cm.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czerwony alarm przed atakiem zimy. Doszły nowe ostrzeżenia

Śnieg w Warszawie. Ile może napadać?

Alarmy przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi zostały wydane także dla Warszawy, a mieszkańcy stolicy otrzymali we wtorek alert RCB. Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, wieczorem może się dziać.

- Około godziny 17-18 do Warszawy dotrze strefa umiarkowanych opadów śniegu. Prognozujemy, że spadnie od 2 do 5 centymetrów śniegu, lokalnie więcej. Opadom towarzyszyć ma dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 70 kilometrów na godzinę, co powodować będzie zawieje śnieżne. Warunki na drogach przez kilka godzin będą trudne - przekazał.

Z prognoz IMGW wynika, że zawieje i zamiecie śnieżne oraz silne podmuchy wiatru będą występować w Warszawie do późnych godzin wieczornych. Opady śniegu prognozowane są natomiast do sylwestrowego południa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie