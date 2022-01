Nadciąga potężny wiatr. Już jest źle, a "będzie gorzej niż teraz"

Silnie wieje, ale będzie wiać jeszcze mocniej. - Szczególnie trzeba wyróżnić noc z soboty na niedzielę i niedzielę. To będzie wręcz wichura nad Polską - mówił w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Wiatr w porywach może rozpędzać się do około 100 kilometrów na godzinę nie tylko na Wybrzeżu i w górach, lecz także na nizinach. Czekają nas duże wahania ciśnienia.

Idzie wichura

Najbardziej gwałtowna pogoda jednak dopiero przed nami. - Szczególnie trzeba wyróżnić noc z soboty na niedzielę i niedzielę. To będzie wręcz wichura nad Polską - przestrzegał Wasilewski. Jak mówił, "nie wykluczamy, że porywy nawet na nizinach osiągną około 100 kilometrów na godzinę". - Szykujmy się na to, że w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę będzie potężny wiatr w Polsce - podkreślił.

"Będzie gorzej niż teraz"

Niektóre osoby mogą skarżyć się obecnie na pogorszone samopoczucie. Jak zwrócił uwagę prezenter tvnmeteo.pl, od piątkowego do sobotniego poranka ciśnienie atmosferyczne "wzrośnie o 20 hektopaskali po to, by później, czyli od soboty do niedzieli, spaść o 25 hektopaskali".