Silny deszcz z burzami. Tu zamierza ostrzegać IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
W czwartek IMGW planuje ostrzegać przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, wyszkowskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Również w piątek w północno-wschodniej Polsce spodziewane są ulewy z towarzyszącymi im wyładowaniami. Synoptycy zapowiadają ostrzeżenia w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, wyszkowskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.