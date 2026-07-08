Prognoza Silny deszcz z burzami. Tu zamierza ostrzegać IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek IMGW planuje ostrzegać przed silnym deszczem z burzami w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim ;

mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, wyszkowskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Również w piątek w północno-wschodniej Polsce spodziewane są ulewy z towarzyszącymi im wyładowaniami. Synoptycy zapowiadają ostrzeżenia w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim ;

mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, wyszkowskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

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