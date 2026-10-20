Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Zmierzamy w stronę dużego ciepła

|
Jesień nabiera kolorów
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pogoda we wtorek o poranku jest mocno jesienna. W części kraju pada. Mocno zróżnicowana jest temperatura - podczas gdy u jednych jest kilkanaście stopni Celsjusza, u drugich termometry pokazują kilka stopni powyżej zera. Niebawem zrobi się jednak bardzo ciepło.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę w Polsce kształtują dwa współdziałające układy baryczne. Jeden to rozległy i silny wyż Gerhard z centrum nad zachodnią Rosją, a drugi to aktywny, głęboki niż znad Ukrainy i Rumunii. Wyż sprowadził do nas chłodne powietrze polarne z północnego wschodu, natomiast niż tłoczy z południowego wschodu masy łagodniejsze, ale bardzo wilgotne.

Znikną deszczowe chmury, powieje halny

Starcie tych ośrodków i odmiennych mas powietrza doprowadziło do uformowania się frontu atmosferycznego, czyli szerokiego pasa chmur, rozciągającego się od Morza Czarnego, przez Polskę, po Bałtyk i Morze Północne. W strefie tej występują opady deszczu i mżawki. Po godzinie 6 pas deszczu rozciągał się od Lubelszczyzny, przez Mazowsze i Warmię, po Pomorze.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury
Dowiedz się więcej:

Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury

Arleta Unton-Pyziołek

W ciągu dnia strefa chmur będzie się stopniowo odsuwać znad południowych regionów kraju, pozwalając na większe przejaśnienia, szczególnie w godzinach popołudniowych. Chłód zacznie być wypierany przez masy cieplejszego powietrza. W Karpatach będą rozwijać się zjawiska fenowe, a to oznacza, że w Tatrach powieje halny.

Zrobi się ciepło

Jeśli chodzi o temperaturę, to na styku układów - wyżu nad Rosją i niżu nad Ukrainą i Rumunią - ta szeroka strefa chmur jest w rzeczywistości bardzo skomplikowanym układem frontów. Wynika on z wlania się nad Polskę chłodu i napierania na niego ciepła. Dzięki temu w Terespolu o poranku termometry pokazały 11 stopni Celsjusza, a w Słubicach było tylko 3,5 stopnia. W środę temperatura mocno wzrośnie. Na termometrach niektórzy zobaczą nawet 22 stopnie. Stanie się tak, ponieważ Polska znajdzie się w ciepłym wycinku niżu Jella z centrum w rejonie Szkocji. Za sprawą wiru niżowego dojdzie do silnego napływu ciepłego powietrza znad Morza Śródziemnego i Bałkanów

Klatka kluczowa-786254
Prognoza pogody na wtorek 20.10 i środę 21.10. Dorota Gardias przedstawia szczegóły
Źródło: TVN24
Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaJesieńdeszczChmuryciepło
Czytaj także:
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa
Świat
Silny wiatr
Prognoza zagrożeń IMGW. Gdzie ma być niebezpiecznie
Prognoza
Powodzie w gminie Guardamar de la Safor w Walencji
Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków
Świat
Niski poziom wody w Wiśle
"Powinniśmy się cieszyć z deszczowej pogody"
Polska
Jesienne słońce
20 stopni, a nawet więcej. Pogoda zrobi prezent ciepłolubnym
Prognoza
Powodzie w Stambule
Największe opady od ponad 80 lat. Nie żyje osiem osób
Świat
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Nie mogą pić wody z kranu. Wkrótce takich miejsc może być więcej
Świat
Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Człon chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Komunikat POLSA
Polska
Lionel Messi
"Szałwia Messiego". To nowy gatunek
Ciekawostki
Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Trudy zaczął słabnąć, Champi zamknął lotniska
Świat
Gałąź spadła na grupkę dzieci
"Potrzebuję pomocy!". Gałąź przygniotła grupę dzieci
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury
Arleta Unton-Pyziołek
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
Polska
Powodzie w południowej Hiszpanii
Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"
Świat
To może być ostatnia zmiana czasu na zimowy
Wskazówki przestawiamy natychmiast. Organizm potrzebuje więcej czasu
Nauka
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
Świat
Szacowana trasa przelotu
Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu widzialność o poranku będzie znacznie ograniczona
Prognoza
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
Świat
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Świat
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
Prognoza
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
Świat
Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
Świat
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom