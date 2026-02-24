Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Niż Alina przynosi deszcz i śnieg. Radar opadów

|
Opady we wtorek
Prognozowane opady deszczu we wtorek i środę
Źródło: Ventusky.com
Część Polski wciąż znajduje się pod wpływem niżu Alina, który przynosi deszcz, śnieg z deszczem oraz sam śnieg. Jak będą wędrować opady we wtorek? Można to sprawdzić na mapach.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Jak przekazała nasza synoptyczka Arleta Unoton-Pyziołek, Polska południowa znajduje się jeszcze w zasięgu niżu Alina znad wschodniej Europy, pod wpływem północnej cyrkulacji powietrza. Związany z niżem front przemieszcza się przed południem nad południową połową Polski, niosąc deszcz, a w obszarach podgórskich - śnieg z deszczem. W górach pada śnieg. Strefa frontu jest porozrywana, opady występują miejscami.

Gdzie wystąpi największe natężenie deszczu?

Około godziny 8 rano deszcz padał obficie miejscami na Przedgórzu Sudeckim, Opolszczyźnie i Podkarpaciu. Najważniejsza jednak jest zwarta strefa opadów rozciągająca się nad Karpatami. Na południe od Bielsko-Białej, Krakowa oraz Tarnowa występują umiarkowane opady śniegu z deszczem, których suma w ciągu godziny wynosi do 1-3 litrów na metr kwadratowy.

Natomiast w górach - w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, na Podhalu i w Tatrach - śnieg pada o natężeniu do 1-2 centymetrów na godzinę. W Tatrach może dopadać dziś do 5-10 cm. Pada także w Karkonoszach.

Opady na południu utrzymają się do godzin wieczornych, choć ich największe natężenie przypadnie na godziny 13-14. Spadnie do 5 l/mkw. deszczu, a lokalnie w obszarach podgórskich - 10 l/mkw.

Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy
Pogoda we wtorek. Mapy i radar opadów

Największym wyzwaniem dla komunikacji drogowej są dość obfite opady mieszane na przedgórzu, których suma wynosi 10 l/mkw. Przechodzą one w mokry śnieg, którego spadnie do 5 cm, a w górach - do 10 cm. Prognozowana są dla południowych powiatów województwa śląskiego małopolskiego i podkarpackiego.

- Co ważne, opady nakładają się na wezbrania w rzekach i roztopy. Szczególnie znaczące wzrosty stanów wody pojawią się u źródła Wisły i prawobrzeżnego dopływy górnej Wisły. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia - przekazała Unton-Pyziołek. Trudna sytuacja występuje także w dorzeczu górnej Odry - w zlewani rzek: Kaczawa, Bóbr oraz Nysa Kłodzka. Tam również obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia.

Opady na pozostałym obszarze kraju będą dziś punktowe, nie pogarszające znacząco sytuacji hydrologicznej. Spodziewane są roztopy i odwilż.

To, jak będą przemieszczać się opady, można sprawdzić na mapach:

Klatka kluczowa-247485
Prognozowane opady deszczu we wtorek i środę
Źródło: Ventusky.com
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu

Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu

Polska

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

deszczŚniegpogodaprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
