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Prognoza

Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Tak będą wędrować

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Prognozowane opady na noc i piątek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Do Polski zmierza kolejna dostawa deszczu. Na noc z czwartku na piątek oraz na piątek prognozowane są opady, miejscami ulewne, a także burze. Sprawdź na mapach, czego spodziewać się w pogodzie.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu kolejnej doby Polska znajdzie się w zasięgu strefy pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, który już w nocy przyniesie słabe, ciągłe opady deszczu na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze kraju utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, jedynie w centrum i na południu będzie dość pogodnie. Początkowo na wschodzie oraz w ciągu nocy na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy.

Wieczorem i w nocy z czwartku na piątek w części kraju obowiązują alarmy IMGW.

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Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Gdzie ich się spodziewać

W ciągu dnia strefa wielkoskalowych, ciągłych opadów deszczu obejmie głównie zachodnią połowę Polski. Spadnie tam do 5-15 l/mkw., a lokalnie do 30 l/mkw. Następnie w ciągu dnia opady przesuwać się będą w kierunku północno-wschodnim. Opady przelotne i burze prognozowane są również na wschodzie i północnym wschodzie.

- Jednak to rejon Pomorza, Kujaw i Wielkopolski będzie obszarem, gdzie przez niemal cały dzień dominować będzie pochmurna i deszczowa aura. Miejscami spadnie tam nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. W godzinach popołudniowych uważać na siebie powinni mieszkańcy północno-wschodniej Polski, ponieważ prognozowanym tam burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu oraz lokalnie opady gradu - uzupełnił synoptyk.

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Prognozowane opady na noc i piątek
Źródło: Ventusky.com

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Tagi:
burzedeszcz
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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