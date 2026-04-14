Pył znad Sahary dociera do Polski. Tu będzie go najwięcej

Pył z Sahary w północnej Polsce

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Morzem Śródziemnym rozciąga się niż Ulla. We wtorek jego centrum znajduje się nad Sardynią, ale w niedzielę było nad północną Afryką, w rejonie Algierii. Innym dużym układem barycznym w Europie jest wyż Azorski.

Jak wyjaśnia Wakszyński, taka sytuacja baryczna spowodowała szybki przepływ powietrza pod centrum niżu, a następnie w kierunku Europy. Stworzyło to idealne warunki do tego, by prąd strumieniowy okalający niż na wysokości kilku kilometrów niósł piasek z Sahary na północ. Wakszyński dodał, że już wczoraj było go widać bardzo wyraźnie nad Europą na zdjęciach satelitarnych.

Wczoraj nasz synoptyk Damian Zdonek informował, że największej koncentracji drobinek pyłu nad Polską możemy spodziewać się we wtorek i środę, zwłaszcza na południu kraju.

Według Wakszyńskiego tę prognozę potwierdzają centra zajmujące się badaniem takiego zjawiska, np. Barcelońskie Regionalne Centrum Pyłu. Zdonek zaznaczył, że pyłu ma nie być dużo, ale może spowodować zmętnienie nieba. Co więcej, pył może opaść na powierzchnię ziemi wraz z deszczem. We wtorek opady spodziewane są lokalnie na zachodzie, a w środę - na południu i w centrum.

