Pył znad Sahary dociera do Polski. Tu będzie go najwięcej

|
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył znad Sahary w północnej Polsce
Źródło: Kontakt 24
Do Polski zmierza pył znad Sahary. Jak wyjaśniają nasi synoptycy, to "zasługa" specyficznej sytuacji barycznej nad Europą. Drobinki w powietrzu mogą spowodować zmętnienie nieba zwłaszcza w jednym rejonie kraju.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, nad Morzem Śródziemnym rozciąga się niż Ulla. We wtorek jego centrum znajduje się nad Sardynią, ale w niedzielę było nad północną Afryką, w rejonie Algierii. Innym dużym układem barycznym w Europie jest wyż Azorski.

Pył z Sahary nad Polską. Gdzie będzie go najwięcej?

Jak wyjaśnia Wakszyński, taka sytuacja baryczna spowodowała szybki przepływ powietrza pod centrum niżu, a następnie w kierunku Europy. Stworzyło to idealne warunki do tego, by prąd strumieniowy okalający niż na wysokości kilku kilometrów niósł piasek z Sahary na północ. Wakszyński dodał, że już wczoraj było go widać bardzo wyraźnie nad Europą na zdjęciach satelitarnych.

Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Źródło: Sentinel-3/OLCI

Wczoraj nasz synoptyk Damian Zdonek informował, że największej koncentracji drobinek pyłu nad Polską możemy spodziewać się we wtorek i środę, zwłaszcza na południu kraju.

Według Wakszyńskiego tę prognozę potwierdzają centra zajmujące się badaniem takiego zjawiska, np. Barcelońskie Regionalne Centrum Pyłu. Zdonek zaznaczył, że pyłu ma nie być dużo, ale może spowodować zmętnienie nieba. Co więcej, pył może opaść na powierzchnię ziemi wraz z deszczem. We wtorek opady spodziewane są lokalnie na zachodzie, a w środę - na południu i w centrum.

Transport pyłu z Sahary do Polski
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sentinel-3/OLCI

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
