Pogoda. Niska temperatura będzie zagrożeniem. Możliwe alarmy

Zimno, przymrozek, mróz
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. Pod koniec tygodnia w dużej części kraju mogą wystąpić przymrozki. Sprawdź, gdzie się ich spodziewać.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Środa, czwartek i piątek mają być spokojne, jeśli chodzi o pogodę.

W sobotę synoptycy IMGW spodziewają się jednak przymrozków. Zapowiadają, że mogą wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza zagrożeń IMGW
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Hanjo Hellmann/AdobeStock

