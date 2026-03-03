Pogoda. Niska temperatura będzie zagrożeniem. Możliwe alarmy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.
Prognoza zagrożeń na sobotę
Środa, czwartek i piątek mają być spokojne, jeśli chodzi o pogodę.
W sobotę synoptycy IMGW spodziewają się jednak przymrozków. Zapowiadają, że mogą wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Hanjo Hellmann/AdobeStock