Mróz ściśnie niemal wszędzie. Ostrzeżenia IMGW

Przymrozki, lekki mróz
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami, które mają wystąpić niemal w całym kraju. Sprawdź, gdzie temperatura spadnie poniżej zera.

Nadchodząca noc i poranek przyniosą spadek temperatury poniżej zera stopni. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami

Alarmy przed przymrozkami wydano w całej Polsce z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego, położonego w województwie małopolskim. Synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza nawet do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenia będą ważne od godziny 20 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czytaj także:
Meteor nad USA
Usłyszeli grzmot, a niebo było bezchmurne. Co się stało nad Teksasem
Świat
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
"Tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy". Ten rejon Polski na tym skorzystał
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?
Prognoza
Burza
Powodzie, osuwiska, ewakuacje. Burza na Wyspach Kanaryjskich
Świat
Lawina
Tragiczny sezon we Włoszech. 35 osób straciło życie
Świat
Silny wiatr, wichura
Miejscami we znaki da się silniejszy wiatr
Prognoza
Modraszka, sikora modra
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze
Przed nami mglista noc
Tutaj nocą może być bardzo mgliście
Prognoza
Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją
Świat
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
Polska
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
Świat
deszcz, deszczowo, wiosna
Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna
Prognoza
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
Świat
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Zwiń opisWięcej
