Mróz ściśnie niemal wszędzie. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Nadchodząca noc i poranek przyniosą spadek temperatury poniżej zera stopni. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami

Alarmy przed przymrozkami wydano w całej Polsce z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego, położonego w województwie małopolskim. Synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza nawet do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenia będą ważne od godziny 20 w niedzielę do godz. 8 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl