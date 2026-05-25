Prognoza Silny wiatr w kilku województwach. Kiedy pogoda się popsuje Oprac. Damian Dziugieł |

IMGW opublikował prognozę pogodowych zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń IMGW. Silny wiatr

Synoptycy IMGW nie przewidują żadnych gwałtownych zjawisk w poniedziałek i wtorek.

Sytuacja w pogodzie ma ulec zmianie w środę. Tego dnia dla województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Prognoza zagrożeń na środę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.