Prognoza Burze nie zamierzają odpuścić. Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Agnieszka Stradecka |

Początek czerwca ma przynieść nam zmienną, kapryśną aurę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

We wtorek alarmy pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim (poza powiatami północno-zachodnimi) i warmińsko-mazurskim (we wschodniej części regionu).

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę żółte alarmy meteorologiczne przed burzami mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim, małopolskim (w powiatach zachodnich), świętokrzyskim (w powiatach zachodnich) oraz łódzkim (poza północą obszaru).

W województwach: lubelskim, mazowieckim (poza powiatami północnymi) oraz łódzkim (w powiatach północnych) obowiązywać mogą natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą pojawić się w czwartek, czyli w Boże Ciało, w województwach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim (poza powiatami zachodnimi) i świętokrzyskim (poza zachodem województwa).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek synoptycy mogą wydać żółte alarmy przed burzami w województwach: lubelskim, małopolskim, pomorskim. W województwie warmińsko-mazurskim obowiązywać mogą natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.