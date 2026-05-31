Meteorologiczne lato zacznie się z przytupem. Prognoza zagrożeń IMGW

Burze, chmury, gwałtowna pogoda
Pogoda na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nadchodzące dni mogą przynieść sporo pogodowych zawirowań. IMGW wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Pokazuje ona, że nad naszym krajem wędrować będą burze.

W niedzielę i poniedziałek w części kraju spodziewane są gwałtowne zjawiska pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia przed burzami oraz silnym deszczem dla połowy województw. Jak wynika z prognozy zagrożeń, początek czerwca - początek lata meteorologicznego - ma przynieść trudne warunki atmosferyczne.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek, czyli pierwszy dzień poza obowiązującymi ostrzeżeniami, synoptycy mogą wydać żółte alarmy przed burzami dla województw:

  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego;
  • mazowieckiego;
  • lubelskiego;
  • podkarpackiego;
  • świętokrzyskiego;
  • łódzkiego, poza powiatami południowo-zachodnimi;
  • śląskiego, dla powiatów północnych;
  • małopolskiego, dla powiatów północno-wschodnich.

Ponadto w południowych powiatach województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego mogą utrzymać się alarmy przed silnym deszczem z burzami.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na poniedziałek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą we wtorek obowiązywać w województwach: podlaskim, mazowieckim (na wschodzie województwa), lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na wtorek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać także w środę w województwach: zachodniopomorskim (na wschodzie województwa), pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim (w powiatach zachodnich) i świętokrzyskim (na zachodzie obszaru).

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Również czwartek może przynieś nam burzową aurę. Żółte ostrzeżenia wydane mogą zostać w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim (w powiatach na wschodzie) i małopolskim (na wschodzie obszaru).

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Polska
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
