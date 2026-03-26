Pogoda. Czeka nas sporo zawirowań

|
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. W Polsce zapanowała niżowa aura, objawiająca się większym zachmurzeniem oraz opadami, miejscami intensywnymi. W weekend na chwilę zaznaczy się wpływ wyżu, który przyniesie więcej przejaśnień i wzrost temperatury, ale szybko nastąpi zwrot.

Południowa Polska pozostaje w strefie frontu ciepłego oraz pod wpływem niżu śródziemnomorskiego Deborah z centrum wędrującym nad Bałkanami. Ciepła masa powietrza, obejmująca tylko krańce południowe Polski, napiera na chłodną, pochodzenia arktycznego, która wlała się nad środkową Europę. To ścieranie się mas doprowadziło do utrzymania się strefy opadów deszczu ze śniegiem nad południowymi regionami kraju oraz samego śniegu w Karpatach. Pozostała część Polski dostanie się zdecydowanie pod wpływ pogodnego klina wyżowego.

Pogoda na piątek

W piątek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się tylko na południowym wschodzie, gdzie okresami wystąpią opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce spadnie śnieg z deszczem do 5 l/mkw., a w Karpatach dosypie około pięciu centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-8 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, Podbeskidziu i w Małopolsce, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami powieje silniej, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę pogodny Wyż Azorski rozepchnie się nad Polską jeszcze mocniej i tylko krańce południowe pozostaną w chmurach i słabych opadach deszczu, a Karpaty - śniegu z deszczem. Chłód nad Polską nieco złagodnieje, choć rano możliwe są przymrozki. W niedzielę wyż znad Atlantyku wciąż ma obejmować Polskę, ale w kierunku środkowej Europy zacznie płynąć kolejna porcja powietrza arktycznego morskiego, niosącego więcej chmur i spadek temperatury.

W sobotę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu okresami rozwinie się więcej chmur, które przyniosą niewielkie opady deszczu, a w górach - deszczu ze śniegiem. Temperatura sięgnie maksymalnie od 10 st. C na Kaszubach, Suwalszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu, od zachodu skręcający na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę spodziewana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie i południu zaznaczy się słaby deszcz do 2-3 l/mkw. Pogodnie ma być tylko na północnym wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 8 st. C na Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągający do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Wróci przedwiośnie

W wyniku spływu zimnego powietrza znad Grenlandii i Oceanu Arktycznego nad północno-zachodnią Europą uformuje się pochmurny front z opadami deszczu, przechodzącymi w śnieg. Ta strefa wkroczyć ma nad Polskę w poniedziałek i zawrócić nas z drogi w kierunku wiosny z powrotem do przedwiośnia. Temperatura na początku przyszłego tygodnia spadnie, a wilgoć i silniejszy wiatr mocno obniżą jej odczucie.

W poniedziałek będzie pochmurnie. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu do 10-15 l/mkw., przechodzących miejscami w deszcz ze śniegiem, a w górach - w śnieg. Temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu i w centrum kraju do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 60-70 km/h.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz mokrego śniegu do 2-3 cm, a w górach - obfitszego śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z zachodu i północnego zachodu, w porywach do 50-60 km/h.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
