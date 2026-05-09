Pogoda. Wkroczy chłodny front. Jak bardzo obniży temperaturę

Pogoda. Wyżowa aura powoli odchodzi w niepamięć. Już na początku kolejnego tygodnia do Polski wkroczy chłodny front, przynosząc opady - miejscami dość obfite - oraz spadek temperatury. Na jakie wartości na termometrach musimy się przygotować? Szczegóły w prognozie.

Przeważająca część Polski znajdzie się pod wpływem klina wyżu Xeri znad Rosji, z którym związana będzie na ogół pogodna i słoneczna aura. W nocy dojdzie jednak do silnego wypromieniowania ciepła oraz wyraźnych spadków temperatury, zwłaszcza na północy, gdzie prognozowane są przymrozki, lokalnie nawet do -3/-1 stopnia Celsjusza. Jedynie Podlasie i Suwalszczyzna wciąż będą się znajdować pod wpływem tylnej części niżu znad Wschodniej Europy, co przełoży się na przewagę pochmurnej aury, okresami ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Jednocześnie od zachodu do Polski zacznie napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze z południa Europy, dokładnie znad południowej Hiszpanii. Przyniesie ono większe zachmurzenie, ale bez opadów.

Na przeważającym obszarze kraju niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na zachodzie w ciągu dnia pojawi się więcej chmur, a pochmurnie przez cały dzień będzie jedynie na północnym-wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum, do 21-22 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę

Od poniedziałku pogoda ulegnie diametralnej zmianie. Choć termometry nadal będą wskazywać w wielu miejscach kraju wartości powyżej 20 st. C, to aktywna strefa pofalowanego frontu chłodnego przyniesie na zachodzie kraju pochmurną i deszczową aurę z ryzykiem burz. Przedfrontowa linia zbieżności wiatru stworzy korzystne warunki do wyładowań również na południu i w centrum kraju. Sytuację będzie utrudniał silny, porywisty wiatr.

Za frontem napłynie chłodne, wilgotne powietrze pochodzenia morskiego, stąd w kolejnych dniach będzie przeważać duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W nocy będą się pojawiać rozpogodzenia, a wraz z nimi nie można wykluczyć lokalnych, przymrozków - tak jak miało to miejsce również w ubiegłych latach za sprawą zimnych ogrodników.

W poniedziałek zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz burzami, które przyniosą do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21-22 st. C w centrum, do 23-24 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z południowego wschodu i południa, od zachodu skręcający na północno-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę.

Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe są pojedyncze burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10-11 st. C na północy do 12-13 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu i zachodu, w porywach osiągający 50-70 km/h.

Więcej przelotnych opadów deszczu

W środę spodziewane jest duże zachmurzenie. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 13-14 st. C na północy do 15-16 st. C w centrum i na południu kraju. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

W czwartek utrzyma się duże zachmurzenie, które na zachodzie przyniesie przelotne opady deszczu. Można jednak liczyć na rozpogodzenia. Słupki rtęci wskażą około 16-18 st. C w całym kraju. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
