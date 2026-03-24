Pogoda. Nadchodzą ulewy. Ile deszczu spadnie

Intensywny deszcz
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Po dłuższym okresie ładnej aury nadchodzi czas ochłodzenia połączonego z opadami. Będą dni, podczas których w niektórych regionach będzie padać naprawdę intensywnie. Pod sam koniec tygodnia aura zacznie się jednak zmieniać.

Polska dostaje się pod wpływ układu niskiego ciśnienia Marlis znad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, który przed południem w środę wkroczy nad Pomorze Zachodnie i będzie się dalej przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Zanim to nastąpi, rozkład ciśnienia nad Europą Zachodnią i Środkową wymusi napływ do Polski strumienia ciepłego powietrza, w efekcie czego termometry na południu i w centrum kraju mogą wskazać nawet 16-17 stopni Celsjusza.

Wraz z frontem do Polski przyjdzie długo zapowiadane ochłodzenie, a wartości na termometrach staną się bardziej zbliżone charakterystycznym dla marca. Wciąż będą jednak od nich wyższe - warto przypomnieć, że średnia maksymalna temperatura powietrza dla marca wynosi około 6-8 st. C.

Pogoda na środę

W środę w większości kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, od zachodu wzrastające do całkowitego. Przyniesie ono opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, których strefa do wieczora rozciągać się będzie od Dolnego Śląska po Pomorze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim do 16-17 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, na zachodzie dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - nawet do 80 km/h.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Miejscami popada intensywnie

O ile w środę nie spadnie bardzo dużo deszczu, to czwartek może się okazać zdecydowanie obfitszy w opady. Intensywnie padać ma zwłaszcza na południu kraju, gdzie dobowa suma może wynieść około 15-30 l/mkw. W wyższych partach gór spadnie z kolei 15-30 centymetrów śniegu.

W czwartek prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Na wschodzie i częściowo w centrum popada deszcz od 2 do 5 l/mkw., a na południu suma opadów wyniesie od 5 do 15 l/mkw. W górach sypnie śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 7-9 st. C na północy i zachodzie do 10-12 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu.

Piątek będzie pogodny na północy Polski. W pozostałych regionach kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, które na południu przyniesie opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 9-11 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na północnym wschodzie będzie pogodnie. W pozostałych regionach pojawi się duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 st. C na północnym zachodzie do 10-12 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

Niedziela zapowiada się dość pogodnie i bez opadów - jedynie na południu pojawi się więcej chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10-11 st. C na zachodzie i w centrum do 11-13 st. C na południowym wschodzie Polski. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
W brutalny sposób pobili kapibarę. "To akt skrajnego okrucieństwa"
Świat
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
Świat
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
Smog
Zimno, przymrozek, mróz
Mróz to dopiero początek, bo na horyzoncie widać śnieg. Są ostrzeżenia
Prognoza
Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak
Utknął w wodach Bałtyku. Służby próbują go uratować
Świat
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
Świat
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię
Świat
Wiosna, pogoda
Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
Świat
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
Prognoza
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
Świat
Samochód porwany przez powódź niedaleko miasta Barka
Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób
Świat
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
Świat
Wzburzone fale oceanu
Jeśli teraz nie zadziałamy, konsekwencje będziemy odczuwać tysiące lat
Nauka
Żółw morski
Żółwie noszą na sobie ślady zmian zachodzących w oceanach
Nauka
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię
Świat
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
Świat
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
Polska
Przelotny deszcz
Lokalnie może przelotnie popadać
Prognoza
Przymrozek, noc
IMGW ostrzega przed przymrozkami. Bez alertów tylko w jednym powiecie
Prognoza
Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy
Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął
Świat
Noc, chmury, zachmurzenie
Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur
Prognoza
Zorza polarna na Pomorzu
Zorza polarna może rozświetlić tej nocy niebo nad Polską
Ciekawostki
Morze Bałtyckie w marcu
Niezwykły widok nad Bałtykiem. Nagranie
Polska
Śnieg
Zmiana pogody będzie diametralna
Prognoza
Powodzie na Hawajach
Tak źle nie było od ponad 20 lat. "Nie potrafię tego opisać"
Świat
