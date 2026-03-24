Pogoda. Nadchodzą ulewy. Ile deszczu spadnie

Polska dostaje się pod wpływ układu niskiego ciśnienia Marlis znad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, który przed południem w środę wkroczy nad Pomorze Zachodnie i będzie się dalej przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Zanim to nastąpi, rozkład ciśnienia nad Europą Zachodnią i Środkową wymusi napływ do Polski strumienia ciepłego powietrza, w efekcie czego termometry na południu i w centrum kraju mogą wskazać nawet 16-17 stopni Celsjusza.
Wraz z frontem do Polski przyjdzie długo zapowiadane ochłodzenie, a wartości na termometrach staną się bardziej zbliżone charakterystycznym dla marca. Wciąż będą jednak od nich wyższe - warto przypomnieć, że średnia maksymalna temperatura powietrza dla marca wynosi około 6-8 st. C.
Pogoda na środę
W środę w większości kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, od zachodu wzrastające do całkowitego. Przyniesie ono opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, których strefa do wieczora rozciągać się będzie od Dolnego Śląska po Pomorze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 st. C na Pomorzu Zachodnim do 16-17 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, na zachodzie dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - nawet do 80 km/h.
Miejscami popada intensywnie
O ile w środę nie spadnie bardzo dużo deszczu, to czwartek może się okazać zdecydowanie obfitszy w opady. Intensywnie padać ma zwłaszcza na południu kraju, gdzie dobowa suma może wynieść około 15-30 l/mkw. W wyższych partach gór spadnie z kolei 15-30 centymetrów śniegu.
W czwartek prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Na wschodzie i częściowo w centrum popada deszcz od 2 do 5 l/mkw., a na południu suma opadów wyniesie od 5 do 15 l/mkw. W górach sypnie śniegiem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 7-9 st. C na północy i zachodzie do 10-12 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu.
Piątek będzie pogodny na północy Polski. W pozostałych regionach kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, które na południu przyniesie opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 9-11 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.
Pogoda na weekend
W sobotę na północnym wschodzie będzie pogodnie. W pozostałych regionach pojawi się duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 8-10 st. C na północnym zachodzie do 10-12 st. C na południowym wschodzie Polski. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.
Niedziela zapowiada się dość pogodnie i bez opadów - jedynie na południu pojawi się więcej chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie od 10-11 st. C na zachodzie i w centrum do 11-13 st. C na południowym wschodzie Polski. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.
Autorka/Autor: Damian Zdonek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock