Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy

Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
W ostatnich dniach temperatura w sadzie za moim domem spadała do -4, nawet -6 stopni Celsjusza na wysokości dwóch metrów. Woda w słupkach kwiatów czereśni zamarzła, a najważniejsze części kwiatostanów zbrązowiały wskutek martwicy. Owoców nie będzie kolejny rok z rzędu. Artykuł dostępny w subskrypcji

Co roku w kwietniu i maju powtarza się ten sam scenariusz, pisany przez ożywiający się strumień zimnego powietrza znad bieguna północnego. Wśród roślin niesie się oddech Arktyki, a mróz tuli kwiaty i odbiera im życie. W naturalnym, zróżnicowanym biologicznie środowisku rośliny lepiej lub gorzej radzą sobie ze spadkiem temperatury dzięki genetyce i swojemu otoczeniu. Skupiając się w grupy o różnej odporności gatunkowej i różnej wysokości, mają większe szanse na przetrwanie.

Jak miejski grzejnik

Dużego uszczerbku doznają jednak uprawy jednogatunkowe. W sadach i na plantacjach ulokowanych w formie wianuszka wokół Kotliny Warszawskiej temperatura w wiosenny poranek może być średnio o 5 stopni Celsjusza niższa niż w stolicy, przy gruncie nawet o 8-10 st. C. Miasto jak grzejnik chroni przed zmarznięciem parki i ogródki. Oddziaływanie wyspy ciepła kończy się jednak za rogatkami Warszawy i otaczających ją gmin. Fale chłodu sunące nad szybko wychładzające się piaszczyste gleby zagłębia ogrodniczego Mazowsza i Ziemi Łódzkiej doprowadzają każdej wiosny do strat.

Podobnie rzecz się ma na południu Polski, gdzie urozmaicona rzeźba terenu jest z jednej strony sprzymierzeńcem, a z drugiej wrogiem. To na stokach o wystawie południowej sady, ogrody i winnice otrzymują największą dawkę słońca i ciepła. Ale pogodnymi nocami, w czasie wychładzania się gruntu, tymi właśnie stokami zimne i ciężkie masy powietrza spływają w doliny, tworząc zastoiska chłodu.

"Paradoks południowego stoku" sprawia, że czujniki przymrozków wśród kwitnących drzew potrafią odnotować na wysokości 1,5 metra wartości rzędu -10, nawet -15 stopni. Tymczasem roślina, która na północnym stoku jeszcze "śpi" z zamkniętymi pąkami, przetrwa na ogół taki mróz. Relacje z toczonych wiosną w sadach walk z mrozem uświadamiają, jak trudne jest utrzymanie upraw w dobrej kondycji.

Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
