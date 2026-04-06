Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz

ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Opady w poniedziałek
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Nad krajem rozciągają się dwa fronty chłodne, niosące opady deszczu. Miejscami grzmi, a lokalnie pojawiła się też krupa śnieżna.

Jak poinformowała w poniedziałek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się pod wpływem niżu Dave znad Skandynawii, w jego zachodniej, tylnej części. Z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne, a za nim z północy - arktyczne i morskie. Dlatego o poranku nad Polską ulokowane są dwa fronty chłodne, niosące deszcz.

Gdzie jest burza? Grzmi, pada krupa śnieżna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie jest burza? Grzmi, pada krupa śnieżna

Polska

Dwa fronty nad Polską. Burze i krupa śnieżna

Pierwszy front pchany jest przez masy polarne i zalega nad południowo-wschodnimi regionami. Natomiast drugi pcha masa arktycznego powietrza. Rozciąga się on od Warmii i Mazur, przez centrum kraju, po Sudety. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl, za nim formują się izolowane skupiska chmur kłębiastych z punktowo występującymi opadami.

W masie zimnego powietrza, obejmującego przede wszystkim północną połowę kraju, pojawiają się opady krupy śnieżnej. Poza tym możliwy również jest opad śniegu z deszczem, niesiony przez silnie wypiętrzające się chmury Cumulonimbus, szczególnie nad północno-wschodnimi regionami. Lokalnie od rana pojawiają się też burze.

Sytuacja baryczna nad Europą
Sytuacja baryczna nad Europą
Źródło: DWD

Gdzie pada?

W poniedziałek rano jeden pas opadów deszczu obejmuje Lubelszczyznę, Podkarpacie, Małopolskę, Beskid Śląski oraz Beskid Żywiecki. Drugi pas obejmuje Mazury, Mazowsze, Ziemię Łódzką - tu miejscami pada krupa śnieżna. Izolowane skupiska chmur z deszczem wędrują nad Kujawami, Wielkopolską oraz Ziemią Gorzowską.

Mapa i radar burz i opadów

Silny wiatr

W ciągu dnia od zachodu wbije się nad Polskę klin wyżu Quirin. Sprawi on, że w drugiej części dnia wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie kraju. Wbicie się klina przyczyni się również do wzmocnienia prędkości przepływu mas powietrza nad Polską, właśnie na skraju niżu i wyżu w rejonie zagęszczenia izobar. Tym samym poniedziałek będzie dużo chłodniejszy, z temperaturą odczuwalną na ogół niższą od rejestrowanej przez termometry, zarówno przez dużą wilgotność powietrza, jak i silniejszy wiatr. Porywy wiatru mogą rozpędzać się do 60-80 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu - do 100 km/h.

Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy nawet drugiego stopnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy nawet drugiego stopnia

Prognoza

Źródło: tvnmeteo.pl

Czytaj także:
Burza, nawałnica
Gdzie jest burza? Grzmi, pada krupa śnieżna
Silny wiatr
Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Świat
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Plaza de la Malagueta w Maladze
Szykował byka do corridy. Nie żyje
Świat
Noc, chmury
Nocą miejscami pojawi się więcej chmur
Prognoza
Fairbanks, Alaska
Pięć miesięcy z ujemną temperaturą. Tak nie było od kilkudziesięciu lat
Świat
Lawiny, ostrzeżenie przed lawinami, ostrzeżenie lawinowe, Austria
Poszedł na narty. Zginął pod masą śniegu
Świat
Chmury burzowe, burza
Drastyczna zmiana temperatury, lokalne burze i niszczycielski wiatr. Pogoda na Wielkanoc
Prognoza
W niedzielę nad południem Norwegii ma ekstremalnie silnie wiać
Czerwony alert na Wielkanoc. "Skrajnie niebezpieczne" warunki
Świat
Victor Glover, Jeremy Hansen i Reid Wiseman pracują na pokładzie kapsuły Orion
Widzą Księżyc coraz lepiej. Emocje, jakich nie było podczas żadnej symulacji
Nauka
Dolina Pięciu Stawów pod śniegiem, 04.04.26
Lawiny mogą schodzić samoistnie. Aktualna sytuacja w polskich górach
Lasy namorzynowe na wybrzeżu wyspy Vanua Levu
Odkryli wyspę zbudowaną z owoców morza
Nauka
Cypr
Niebo zmętniało nad popularną wyspą
Świat
Zorza polarna, k. Lęborka (Pomorskie)
Świetliste filary pojawiły się nad Polską
Pożar Springs Fire w południowej Kalifornii
Setki hektarów spłonęły w kilka godzin. Ewakuowano mieszkańców
Świat
Pogoda na Wielkanoc
W Wielką Sobotę przydadzą się parasole
Prognoza
Przymrozki noc
Tu ściśnie lekki mróz. IMGW ostrzega
Prognoza
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuwalne w trzech stolicach. Nie żyje osiem osób
Świat
