Idzie ocieplenie. Może też zrobić się burzowo

Kolejne dni przyniosą ocieplenie. Temperatura w niektórych miejscach znów przekroczy 15 stopni Celsjusza. Wiosna w części kraju może zacząć się burzowo.

We wtorek na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, na zachodzie małe i umiarkowane. Opady deszczu pojawią się na Roztoczu Lubelskim, a śnieg z deszczem okresami popada w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w Bieszczadach. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Pogoda w pierwszych dniach wiosny

Środa, pierwszy dzień wiosny astronomicznej, we wschodniej połowie Polski przyniesie duże zachmurzenie. Na krańcach wschodnich spadnie deszcz. W pozostałych regionach niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie przeważnie słaby, południowy.

W czwartek zacznie się wiosna kalendarzowa. Tego dnia na obszarze całego kraju zachmurzenie będzie duże. W centrum i na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na Śląsku możliwe są burze, podczas których deszczu spadnie do 20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z kierunków zmieniających się.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Ocieplenie do 17 stopni

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Na sobotę prognozowana jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C w rejonie Podlasia do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, przeważnie z południa.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl