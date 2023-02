Prognoza na 5 dni, pogoda na weekend. Ledwie zdąży się ocieplić i znów czeka nas "kolejna porcja lodowatego powietrza"

Wiosny w pogodzie na razie nie widać. Po niewielkim wzroście temperatury w drugiej połowie tygodnia, do Polski znów zacznie napływać zimne arktyczne powietrze. Mróz będzie ściskać przy nocnych i porannych rozpogodzeniach. Należy spodziewać się też opadów śniegu. Sprawdź pogodę na kolejne dni i na następny weekend.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu Hazal z centrum nad Szkocją. Z północy napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak wyjaśnia, układ wysokiego ciśnienia ma kształtować pogodę do czwartku, ale w środę nad północno-wschodnią część kraju wciśnie się słabo aktywny front atmosferyczny z niewielkimi opadami mokrego śniegu. Przy rozpogodzeniach temperatura nocami może osiągając od -5 do -10 stopni Celsjusza, a w górach do -15 st. C. Następnie arktyczna masa powietrza zostanie nieco odsunięta na wschód i od zachodu wkroczy łagodniejsza, ale wilgotna masa powietrza polarnego.

W piątek Polskę zacznie obejmować od północy silny wir niżowy przemieszczający się znad Oceanu Arktycznego w kierunku Polski i północno-zachodniej Rosji. Front atmosferyczny przyniesie opady mokrego śniegu, a za nim popłynie kolejna porcja lodowatego powietrza z północy, które zacznie być odczuwalne od niedzieli - zapowiada Unton-Pyziołek.

Koniec lutego z porannym mrozem

Wtorek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami.

Rano będzie mroźno z lokalnymi spadkami temperatury od -8 do -10 st. C. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków północnych powieje słabo.

Pierwsze dni marca nieco cieplejsze

Na środę, 1 marca, prognozowane jest duże zachmurzenie, ale będą pojawiać się również rozpogodzenia. W północno-wschodniej i wschodniej części kraju wystąpią słabe opady mokrego śniegu do 1 centymetra. Temperatura maksymalna osiągnie od 2-3 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3-4 st. C w środkowych regionach, do 6 st. C. na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków północnych będzie wiać ze słabą siłą.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami w południowej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z kierunków północnych.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Zmiana pogody od piątku

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami.

Na północy kraju spadnie do 2-5 cm śniegu, pojawią się również opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie i północy osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Śnieg, deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr w weekend

Sobota w większości kraju upłynie z dużym zachmurzeniem. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 5 l/mkw., a na północnym wschodnie spadnie również do 2-5 cm śniegu. Nie powinno padać i pojawią się przejaśnienia w północno-wschodniej Polsce. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 5 st. C w środkowej części kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W niedzielę we wszystkich regionach możliwe są słabe opady śniegu rzędu 1-2 cm. W godzinach porannych, jeżeli wystąpią rozpogodzenia, na północy kraju temperatura może spadać do granic od -4 do -7 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Duży poranny mróz

W kolejny poniedziałek słabe opady śniegu przewidywane są dla wschodniej i południowej części kraju. Spadnie tam do 1-2 cm. Tego dnia rano przy pogodnym niebie spadki temperatury będą jeszcze większe. Termometry w północnych regionach mogą wskazywać od -5 do -10 st. C. Z zachodu wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl