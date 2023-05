Jaka pogoda w drugiej połowie tygodnia? Wyż i niż z północy Europy odegrają ważną rolę

Środa będzie wyraźnie chłodniejsza niż pierwsze dni długiego majowego weekendu. Termometry wskażą nie więcej niż 15 stopni Celsjusza. Jak tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, front atmosferyczny, który przechodził we wtorek nad Polską, "zepchnął" ciepło na południowy wschód Europy.

"Ciepło zostało zepchnięte"

Podobnie było w Polsce we wtorek w Przemyślu, gdzie zanotowano 23,6 st. C. Ponad 20 st. C. termometry wskazywały w wielu innych miejscach na południowym wschodzie kraju, zupełnie inną temperaturę mieli natomiast ci, którzy przebywali nad morzem. Jak zwrócił uwagę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wystąpiła duża amplituda temperatury maksymalnej. W najcieplejszym momencie dnia wzdłuż Wybrzeża było tylko około 10 st. C. Najchłodniejszy okazał się Kołobrzeg, gdzie odnotowano 9,8 st. C - przekazał IMGW na Twitterze.