Są prawdziwą zmorą ogrodników. IMGW znów przed nimi ostrzega
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki
Alarmy przed przymrozkami obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- pomorskim, poza powiatami człuchowskim i puckim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami w części południowo-zachodniej regionu;
- łódzkim, w powiatach części północno-wschodniej regionu;
- świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatu włoszczowskiego;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, Nowy Sącz, nowosądeckim, limanowskim, myślenickim, suskim oraz nowotarskim.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 23 w niedzielę i wygasną o godzinie 7.30 w poniedziałek.
Jak bardzo spadnie temperatura? Przy gruncie termometry mogą pokazać nawet -6 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza może wynieść do -3 st. C.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
