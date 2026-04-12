Prognoza Są prawdziwą zmorą ogrodników. IMGW znów przed nimi ostrzega Damian Dziugieł |

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Alarmy przed przymrozkami obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

pomorskim , poza powiatami człuchowskim i puckim;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami w części południowo-zachodniej regionu;

łódzkim , w powiatach części północno-wschodniej regionu;

świętokrzyskim , z wyjątkiem powiatu włoszczowskiego;

małopolskim, w powiatach: gorlickim, Nowy Sącz, nowosądeckim, limanowskim, myślenickim, suskim oraz nowotarskim.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 23 w niedzielę i wygasną o godzinie 7.30 w poniedziałek.

Jak bardzo spadnie temperatura? Przy gruncie termometry mogą pokazać nawet -6 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza może wynieść do -3 st. C.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

