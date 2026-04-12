Są prawdziwą zmorą ogrodników. IMGW znów przed nimi ostrzega

Przymrozki, mróz
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Przymrozki to nie lada utrapienie dla właścicieli sadów i ogrodów. Spadki temperatury wiosną zagrażają budzącej się do życia roślinności, co może mieć konsekwencje w kolejnych miesiącach. IMGW znów ostrzega przed niską temperaturą w 10 województwach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Alarmy przed przymrozkami obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • pomorskim, poza powiatami człuchowskim i puckim;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami w części południowo-zachodniej regionu;
  • łódzkim, w powiatach części północno-wschodniej regionu;
  • świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatu włoszczowskiego;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, Nowy Sącz, nowosądeckim, limanowskim, myślenickim, suskim oraz nowotarskim.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 23 w niedzielę i wygasną o godzinie 7.30 w poniedziałek.

Jak bardzo spadnie temperatura? Przy gruncie termometry mogą pokazać nawet -6 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza może wynieść do -3 st. C.

Źródło: IMGW
Agnieszka Stradecka

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Dziugieł
